Lee tambien: Juan Vivas participa en el IV Foro Económico de El Español en Ceuta

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha analizado la grave situación económica por la que atraviesa la ciudad en el IV Foro Económico de El Español.

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Este evento se ha llevado a cabo casi tres meses después de los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio de 2026, que han marcado un antes y un después en cuestiones sociales y económicas para Ceuta.

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Vivas ha expuesto los retos que enfrenta la ciudad y la necesidad de encontrar soluciones efectivas para la recuperación y estabilidad de la economía ceutí.