El 67% del talento sénior en España busca la jubilación anticipada en pleno reto demográfico por la escasez de mano de obra. Esta cifra, que supera en 17 puntos a la media europea, revela una desconexión entre las necesidades del mercado laboral y las políticas de retención del talento más experimentado.

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Las cifras recientes de Eurostat muestran que la población europea envejece rápidamente y la Comisión Europea prevé que la población activa se reduzca en un 12% entre 2022 y 2070. En España, más de la mitad de los responsables de recursos humanos (50,5%) reconoce tener dificultades para encontrar personal necesario.

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A pesar de esta necesidad de mano de obra, el mercado español no logra retener a sus profesionales más veteranos. Según los datos de la encuesta HR & Payroll Pulse 2026 de SD Worx, solo el 19% de los mayores de 55 años en España estaría dispuesto a seguir en activo más allá de la edad de jubilación legal, lo que equivale a casi la mitad de la media europea, situada en el 32%.

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Cuando los trabajadores españoles de más edad desean adelantar su retiro, la conciliación familiar es el principal motor (citada por el 69%). Casi el 28% de los mayores de 50 años en España señala la falta de oportunidades de crecimiento o desarrollo profesional como motivo para jubilarse anticipadamente.

El talento sénior español muestra gran disposición a la adaptación. La mayoría está abierta a nuevas oportunidades de desarrollo y solo el 33% de los mayores de 55 años afirma no necesitar ningún tipo de formación. En cuanto a la adopción tecnológica, más del 29% utiliza herramientas de Inteligencia Artificial en su trabajo diario, superando la media europea en diez puntos.