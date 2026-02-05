El exdirigente socialista Paco Salazar, que renunció hace siete meses a sus cargos en Moncloa y Ferraz tras ser acusado de acoso sexual, comparecerá este jueves ante la comisión de investigación del caso Koldo del Senado. Salazar, elegido diputado en tres ocasiones en el Congreso, será el primer compareciente de 2026 y declarará a partir de las 10:00 horas.

La comisión Koldo, que celebró 98 comparecencias durante 2024 y 2025, recibió el 17 de diciembre la última declaración de otro exdirigente socialista, Santos Cerdán, quien dejó su cargo como secretario de Organización del PSOE tras ser imputado.

Salazar iba a asumir un puesto como secretario de Organización adjunto en Ferraz en julio de 2025, pero renunció horas antes tras la publicación de las acusaciones de acoso sexual en elDiario.es. También abandonó su cargo en la Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno.

El exalcalde de Montellano (Sevilla) fue elegido diputado en las elecciones generales de 2019 y 2023, aunque apenas ejerció el cargo, primero por la repetición electoral y después por asumir responsabilidades en Moncloa.

Fuentes del PP han adelantado que interrogarán a Salazar sobre su relación con Pedro Sánchez durante la campaña interna de 2017, donde, según el partido, Salazar formaba parte del llamado “clan del Peugeot” junto a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Según el PP, solo Ábalos, Cerdán y Salazar conocían el número exacto de avales que Sánchez obtuvo en esas primarias.

La comparecencia de Salazar llega en la víspera de la conclusión de la campaña electoral para renovar el Parlamento de Aragón. En diciembre, la candidata socialista Pilar Alegría, entonces ministra, reconoció que fue un “error” reunirse con Salazar después de su cese, tras la publicación de fotografías del encuentro.