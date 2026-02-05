

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tachó este jueves de “caso fabricado contra el PP” la denuncia por acoso sexual y laboral presentada contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, por una concejala de su propio partido que no recibió respaldo de los populares madrileños.

En la Asamblea de Madrid, Ayuso acusó al PSOE de utilizar la acusación con fines políticos, asegurando que los socialistas recurren a este tipo de casos por miedo a “perderlo todo” en las elecciones de Aragón, previstas para este domingo.

Alfonso Serrano, número dos del PP en Madrid, explicó que el caso se archivó porque “no se trataba de acoso laboral ni sexual”. Por su parte, el PSOE criticó al PP por encubrimiento, mientras que la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, exigió la dimisión del alcalde.

La polémica se produce el mismo día en que Francisco Salazar, excolaborador cercano de Pedro Sánchez y expulsado del PSOE por denuncias de acoso sexual, compareció en la comisión del Senado sobre el “caso Koldo”, a pocos días de los comicios en Aragón.