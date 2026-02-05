El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló este jueves la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad al líder de Junts, Carles Puigdemont, y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, argumentando que el ponente encargado del caso no garantizaba la imparcialidad exigida.

Según el fallo, el reglamento del Parlamento Europeo establece que el ponente que instruye un suplicatorio de suspensión de inmunidad no puede pertenecer al mismo grupo político que el diputado afectado, para evitar posibles conflictos de interés. El TJUE señaló que esta norma también se aplica si el ponente pertenece a un grupo político donde varios diputados están vinculados al partido que promovió el proceso penal contra el eurodiputado.

El caso se remonta a la solicitud del Tribunal Supremo español para levantar la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí. La Eurocámara designó al eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki, del grupo ECR, como ponente del caso. Este grupo había contado en la legislatura anterior con miembros de Ciudadanos y VOX, partido que participó en la causa del “procés”. El TJUE consideró que dicha designación podía generar dudas legítimas sobre la imparcialidad del ponente, recordando que Dzhambazki organizó en 2019 un evento con VOX sobre la situación de Cataluña, mientras el partido ya había iniciado el proceso penal contra los diputados.

Con esta decisión, el TJUE también revoca una sentencia previa del Tribunal General de la UE de 2023, que había validado la suspensión de inmunidad. Según los jueces, el Tribunal General pasó por alto un factor clave para evaluar la imparcialidad: la vinculación política del ponente con los intereses de VOX.

Una portavoz del Parlamento Europeo señaló que la institución está analizando la sentencia y sus posibles consecuencias.