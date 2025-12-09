La compañía lanza una opa de 108.400 millones de dólares, calificando la compra de Netflix como «inferior e incierta»

Paramount ha presentado este lunes una opa hostil sobre Warner Bros Discovery, en un intento de bloquear la operación de compra que Netflix anunció hace solo tres días. La oferta de Paramount, valorada en 108.400 millones de dólares, supera los 83.000 millones de la propuesta de Netflix y promete una transacción completamente en efectivo.

El acuerdo de Netflix incluía la compra de todo el catálogo de Warner, incluyendo HBO Max, las sagas de Harry Potter y DC Comics, así como la productora cinematográfica del estudio. La operación, considerada un hito en la industria del entretenimiento, aún debe recibir la aprobación de los reguladores estadounidenses y europeos.

Paramount sostiene que su oferta no solo es más alta —30 dólares por acción frente a los 27,75 de Netflix—, sino también más viable desde el punto de vista regulatorio. «Nuestra propuesta creará un Hollywood más fuerte y beneficia a la comunidad creativa, a los consumidores y a la industria cinematográfica», afirmó David Ellison, CEO de Paramount y heredero de la fortuna de Larry Ellison, cercano a Donald Trump.

A diferencia del acuerdo de Netflix, que preveía una escisión parcial de Warner y combinaba efectivo y acciones, la propuesta de Paramount incluye todas las divisiones del estudio, incluidas las cadenas de televisión por cable, y se liquida íntegramente en efectivo. Ellison recordó que Paramount ha hecho varias ofertas en los últimos meses que fueron rechazadas y calificó la venta a Netflix como «miope».

Para financiar la opa hostil, Paramount recurre a una combinación de fondos familiares, capital riesgo, fondos soberanos del Golfo y préstamos de 54.000 millones de dólares de entidades como Bank of America, Citi y Apollo.

Los accionistas de Warner tienen hasta el 8 de enero para decidir si aceptan la oferta de Paramount, lo que podría obligar a Warner a pagar 2.800 millones de dólares a Netflix. Mientras tanto, los mercados han reaccionado con entusiasmo: las acciones de Paramount subieron más de un 7%, Warner cerca del 5% y Netflix cayó un 4%.

Esta maniobra abre una guerra sin precedentes por el control de uno de los mayores estudios de Hollywood, en la que un gigante del streaming y un conglomerado tradicional se disputan el futuro de la industria audiovisual.