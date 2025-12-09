Las fiestas navideñas se acercan y los principales restaurantes de Ceuta ya han desvelado sus propuestas para celebrar por todo lo alto. Desde cocinas de autor hasta opciones tradicionales, la ciudad ofrece menús cerrados exclusivos para Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Aquí le presentamos una selección de los establecimientos imprescindibles para estas fechas.

La Navidad en Ceuta se vive en la calle y, sobre todo, en la mesa. Las familias y amigos que buscan una experiencia culinaria inolvidable para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo tienen a su disposición una variada oferta de menús especiales diseñados por los establecimientos más reputados de la ciudad. Estos menús ofrecen una solución cómoda y sofisticada para evitar cocinar en días clave.

A continuación, destacamos algunos de los restaurantes que han preparado propuestas únicas para estas celebraciones:

Cocina creativa para comidas de empresa y familiares: Restaurante Bollo

Considerado uno de los restaurantes de moda en la ciudad, el Restaurante Bollo (ubicado en la Plaza de los Reyes) se ha consolidado como un referente gracias a su cocina creativa y a la calidad del producto.

Menús Navideños: El restaurante ha diseñado varias propuestas que combinan la tradición con la vanguardia, perfectas para comidas o cenas de empresa, así como para reuniones familiares en fechas intermedias o las comidas principales de Navidad y Año Nuevo .

El restaurante ha diseñado varias propuestas que combinan la tradición con la vanguardia, perfectas para comidas o cenas de empresa, así como para reuniones familiares en fechas intermedias o las comidas principales de y . Destacados: Sus menús, con precios que oscilan entre 45 € y 65 € (con bebida incluida), han incluido platos como el tartar de atún rojo con burrata y pistachos, el solomillo de ternera con parmentier de patata trufada, o los crujientes de langostino. Además, ofrecen opciones especiales de aperitivos y postres sofisticados como la tarta Chelsea de caramelo y vainilla.

Fusión Mediterránea y tradición: El Restaurante de Ceuta

El Restaurante de Ceuta se presenta como un lugar donde la gastronomía mediterránea y la tradición se fusionan para ofrecer una experiencia culinaria única en el corazón de la ciudad.

Menús Navideños: Sus propuestas están pensadas tanto para grupos como para las grandes celebraciones de diciembre. Ofrecen menús con precios que oscilan entre 50 € y 70 € , combinando platos contundentes y clásicos.

Sus propuestas están pensadas tanto para grupos como para las grandes celebraciones de diciembre. Ofrecen menús con precios que oscilan entre , combinando platos contundentes y clásicos. Platos Destacados: Entre sus especialidades festivas se encuentran el sabroso tartar de salmón fresco, la tierna carrillada ibérica al vino tinto y la tradicional paletilla de cordero lechal asada. El restaurante invita a reservar ya para disfrutar de su oferta única.

El encargo Gourmet para casa: Mesón Alberto

Para aquellos que prefieren celebrar las noches clave en casa, pero con la calidad de la alta cocina, el Mesón Alberto ofrece una solución ideal con su servicio de encargos takeaway.

Platos a Domicilio: El Mesón ha seleccionado una carta de platos estrella listos para recoger y disfrutar en el hogar. La oferta incluye exquisiteces como el tartar de atún rojo de Gadira , la melosa carrillada de cerdo ibérica , el solomillo de cerdo relleno , y las tradicionales albóndigas de angus .

El Mesón ha seleccionado una carta de platos estrella listos para recoger y disfrutar en el hogar. La oferta incluye exquisiteces como el , la melosa , el , y las tradicionales . Fechas Clave y Recogida: Los platos se elaborarán para ser recogidos los días 24 de diciembre (Nochebuena) y 31 de diciembre (Nochevieja), en un horario específico de 11:00 a 13:00 horas en el propio restaurante.

Los platos se elaborarán para ser recogidos los días (Nochebuena) y (Nochevieja), en un horario específico de en el propio restaurante. Plazos de Pedido: Para garantizar la calidad y el servicio, los clientes deben realizar sus encargos con antelación. El plazo máximo para pedidos de Nochebuena es el lunes 21 de diciembre, y para Nochevieja, el martes 29 de diciembre.

Consejos imprescindibles para asegurar su mesa

Dado el carácter limitado de las plazas y la alta demanda en estas fechas, es fundamental planificar las reservas con antelación: