La Navidad en Ceuta ya es una realidad vibrante. El pasado sábado 22 de noviembre, la ciudad encendió su magia, dando inicio formal a una temporada de alegría y eventos Navidad Ceuta 2025. Si te preguntas qué hacer en Navidad en Ceuta, esta es la agenda más completa para disfrutar de la Ciudad Autónoma.

Desde el espectacular alumbrado ya en marcha, hasta la esperada Cabalgata de Reyes, te presentamos los planes imprescindibles con fechas y ubicaciones confirmadas.

La magia de la luz: Alumbrado, conciertos y mercadillo

La Navidad en Ceuta es una celebración luminosa que activa la vida social y comercial del centro.

El inicio de la Fiesta: Alumbrado y música

El acto de encendido tuvo lugar el sábado 22 de noviembre en la Plaza Víctimas del Terrorismo (Hadú) y el Paseo del Revellín. La inauguración contó con el gran Concierto de Raya Real en la Plaza de los Reyes, que se ha convertido en un punto neurálgico con su imponente gran árbol de Navidad de 16 metros de altura.

Disfruta del alumbrado en Ceuta en la Calle Real, la Plaza de los Reyes y la Plaza de la Constitución. La iluminación se extiende a barriadas como La Reina, Rosales y Juan Carlos I.

El Mercadillo Navideño y más

Una parada obligatoria para las compras navideñas es el tradicional Mercadillo, que se instala en la Plaza Nelson Mandela del 12 al 21 de diciembre. Este espacio ofrece artesanía local, decoración navideña y productos típicos.

10 de diciembre: Se realiza la inauguración del Belén Oficial de la Ciudad en el Palacio Autonómico.

Se realiza la inauguración del en el Palacio Autonómico. 11 de diciembre: Gran Chocolatada y Zambomba del Sur en la Plaza de los Reyes, con la actuación de Las Carlotas, Las Soles y María de la Colina.

Eventos estelares y tradiciones populares

La agenda cultural de la ciudad está repleta de eventos Navidad Ceuta 2025 que mantienen viva la tradición en diversos escenarios.

Celebraciones musicales y culturales

12 de diciembre: Zambombá de Macarena de la Torre en Plaza Nelson Mandela.

en Plaza Nelson Mandela. 13 de diciembre: Concurso de Coros de Navidad en el Teatro Auditorio del Revellín y Concierto de Navidad de Amigos de la Música en la Iglesia de San Francisco.

Concurso de Coros de Navidad en el y Concierto de Navidad de Amigos de la Música en la Iglesia de San Francisco. 14 de diciembre: Zambombá de Lebrijia en Plaza Nelson Mandela.

en Plaza Nelson Mandela. 17 de diciembre: Concierto de la Banda de Música ‘Ciudad de Ceuta’ en Nelson Mandela.

Concierto de la Banda de Música ‘Ciudad de Ceuta’ en Nelson Mandela. 18 de diciembre: Navidad Flamenca en Nelson Mandela.

en Nelson Mandela. 19 de diciembre: Zambombá rociera en Plaza de España.

en Plaza de España. 21 de diciembre: Belén Viviente de la Asociación Cultural ‘Blanca Paloma’ en la Plaza de África .

de la Asociación Cultural ‘Blanca Paloma’ en la . 26 y 27 de diciembre: Show de drones ‘Navidad en el cielo’ en el Parque Juan Carlos I.

‘Navidad en el cielo’ en el Parque Juan Carlos I. 28 de diciembre: San Silvestre (carreras infantil y de adultos).

Planes familiares: Diversión y recorridos temáticos

Ceuta se vuelca con los más pequeños, ofreciendo múltiples planes familiares Ceuta durante las vacaciones.

Yincana Joven Navideña: La Casa de la Juventud organiza la Yincana Joven Navideña 2025 los días 18 y 19 de diciembre , dirigida a participantes de 14 a 25 años . Este evento tiene premios en metálico muy atractivos, con un primer premio de 800 €, seguido de 600 €, 500 €, 400 € y 200 € para los cinco primeros puestos.

La Casa de la Juventud organiza la los días , dirigida a participantes de . Este evento tiene premios en metálico muy atractivos, con un primer premio de 800 €, seguido de 600 €, 500 €, 400 € y 200 € para los cinco primeros puestos. Pista de hielo y atracciones: La popular pista de patinaje sobre hielo artificial y los castillos hinchables se instalan en el Parque Ferial Juan Carlos I desde el 19 de diciembre al 10 de enero .

La popular artificial y los castillos hinchables se instalan en el desde el . Casa y cabalgata de Santa Claus: Los niños pueden visitar la Casa de Papa Noel en la Plaza Nelson Mandela (17 al 19 de diciembre). La Cabalgata de Santa Claus se celebra el sábado 20 de diciembre, con un recorrido desde Los Remedios hasta Constitución.

Los niños pueden visitar la en la Plaza Nelson Mandela (17 al 19 de diciembre). La se celebra el sábado 20 de diciembre, con un recorrido desde Los Remedios hasta Constitución. Cine, teatro y talleres: La programación incluye cine familiar navideño, talleres de Christmas y el Teatro Ambulante en Nelson Mandela (26-28 de diciembre).

El broche de oro: La tradición de los Reyes Magos

Las fiestas culminan con la llegada de Sus Majestades, el evento más esperado de la temporada 2025/2026.

Emisarios reales (2 al 4 de enero): Los niños pueden entregar sus cartas en la Puerta Noble de la Asamblea .

Los niños pueden entregar sus cartas en la . Heraldo Real (3 de enero): El Heraldo recorre la ciudad, realizando la entrega simbólica de las llaves de la Ciudad en la Plaza de África.

El Heraldo recorre la ciudad, realizando la entrega simbólica de las llaves de la Ciudad en la Plaza de África. 5 de enero de 2026: Gran día de Reyes

Llegada de los Reyes Magos al Estadio Alfonso Murube .

. Gran Cabalgata de Reyes Magos: El desfile recorre las calles de la ciudad, saliendo desde la Maestranza para finalizar en el Paseo de las Palmeras.

Con una agenda tan detallada, la mejor manera de saber qué hacer en Navidad en Ceuta es planificar con antelación y disfrutar de la riqueza cultural y festiva de la ciudad. La Navidad 2025/2026 en Ceuta ofrece opciones para todos los gustos y edades.

Consulta la agenda cultural del Ayuntamiento para confirmar todos los detalles y no perderte tus planes favoritos.

Folleto de navidad Vive Ceuta 2025