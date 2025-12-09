La Consejería de Educación, Cultura y Juventud ha activado un completo programa festivo que llenará las calles de Ceuta de tradición y música del 9 al 14 de diciembre. La agenda arranca con el encendido oficial y culmina con el flamenco, ofreciendo Zambombas, la inauguración del Belén Oficial y la apertura del Mercadillo Navideño.

Ceuta da la bienvenida oficial a la temporada festiva con una intensa semana de eventos culturales y familiares. El calendario, que se extiende hasta el próximo domingo 14 de diciembre, busca consolidar la Navidad como un periodo de convivencia y disfrute compartido en los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Pasacalles y apertura oficial

Las actividades arrancaron el martes 9 de diciembre a las 19:00 horas con un pasacalles de charanga, que recorrió el centro desde Los Remedios hasta Constitución, marcando el inicio del ambiente navideño en las calles.

El miércoles 10 de diciembre, uno de los actos más esperados, la inauguración del Belén Oficial de la Ciudad, se celebrará a las 20:00 horas en el Ayuntamiento de Ceuta, un encuentro tradicional que formaliza la Navidad en el calendario ceutí.

Ambiente y sabor en Plaza de los Reyes

El jueves 11 de diciembre, la Plaza de los Reyes se convertirá en epicentro del ambiente festivo. La jornada comenzará a las 18:30 horas con una chocolatada popular, ideal para calentar la tarde, seguida a las 19:00 horas por la Zambomba del Sur, un espectáculo que fusiona villancicos y compás flamenco para el disfrute familiar.

Mercadillo y música en Nelson Mandela

El Mercadillo Navideño abrirá sus casetas del 12 al 21 de diciembre, en horario de 17:00 a 21:00 horas, en la Plaza Nelson Mandela. Este espacio se llenará de artesanía, gastronomía y productos típicos, impulsando las compras locales.

Coincidiendo con su apertura, el viernes 12 de diciembre, a las 20:00 horas, la plaza acogerá la Zambomba Macarena de la Torre, añadiendo un toque musical y tradicional a la jornada.

Sábado dedicado a la Música Coral

El sábado 13 de diciembre la tradición coral y musical será la protagonista con dos citas ineludibles:

A las 20:00 horas, el Teatro Auditorio del Revellín acogerá el Concurso de Coros de Navidad .

acogerá el . Simultáneamente, la Iglesia de San Francisco será el escenario del Concierto de Navidad de la asociación Amigos de la Música, con un recital que se extenderá de 18:30 a 21:00 horas.

Cierre de semana con Cristian Coto

La intensa semana de actividades festivas se despedirá el domingo 14 de diciembre. A las 19:00 horas, la Plaza Nelson Mandela acogerá la Zambomba Lebrija, a cargo de Cristian Coto, una propuesta que atraerá a aficionados del flamenco y la música de la temporada.

La Consejería anima a la ciudadanía a participar activamente en esta programación, que consolida la Navidad como un periodo de convivencia y disfrute compartido.