El Paris Saint Germain – AS Roma se juega el miércoles 25 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Paris Saint Germain – AS Roma

Paris Saint Germain – AS Roma Competición: Champions League, jornada 5

Champions League, jornada 5 Fecha: miércoles 25 de noviembre

miércoles 25 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Parc des Princes (Paris)

El Parc des Princes acogerá el enfrentamiento entre el Paris Saint Germain y la AS Roma en la jornada 5 de la Champions League. El PSG llega como líder del grupo, con 12 puntos tras ganar los 4 partidos disputados, anotando 20 goles y recibiendo 5. Por su parte, la AS Roma ocupa la última posición con 4 puntos, habiendo marcado 10 goles y encajado 8, con un balance reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos encuentros. Este partido promete ser un duelo interesante entre un equipo en racha y otro que busca mejorar su situación en la competición.

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Así llegan los equipos

Paris Saint Germain: 1º con 12 puntos en 4 partidos (20 goles a favor y 5 en contra); en sus últimos 4 partidos: 4 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V-V)

AS Roma: 20º con 4 puntos en 4 partidos (10 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 4 partidos: 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-V-D-E)

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