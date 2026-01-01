El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un balance mes a mes de las medidas adoptadas a lo largo de 2025 para mejorar la vida de los españoles, en un vídeo difundido en la red social X. Sánchez ha asegurado que, aunque se han logrado avances, «aún quedan muchas cosas por hacer» y reafirmó su compromiso de seguir trabajando en 2026 «para mejorar la vida de la gente de a pie».

El jefe del Ejecutivo destacó que España ha registrado un crecimiento económico significativo y subrayó que el Gobierno ha cerrado el año incrementando el poder adquisitivo de los ciudadanos, con subidas salariales y mejoras sociales. Entre las medidas más relevantes de cada mes:

Enero: aumento de las pensiones mínimas y aprobación de doce medidas para facilitar el acceso a la vivienda.

aumento de las pensiones mínimas y aprobación de doce medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Febrero: subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha crecido un 61 % desde 2018.

subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha crecido un 61 % desde 2018. Marzo: inversión de más de 2.500 millones de euros en becas educativas.

inversión de más de 2.500 millones de euros en becas educativas. Abril: garantía de cinco comidas saludables semanales en centros escolares.

garantía de cinco comidas saludables semanales en centros escolares. Mayo: exigencia a Airbnb de retirar 65.000 anuncios ilegales, liberando viviendas para uso residencial.

exigencia a Airbnb de retirar 65.000 anuncios ilegales, liberando viviendas para uso residencial. Junio: rechazo a aumentar el gasto en defensa al 5 % del PIB, priorizando sanidad, educación y acción climática.

rechazo a aumentar el gasto en defensa al 5 % del PIB, priorizando sanidad, educación y acción climática. Julio: ampliación de los permisos por nacimiento y cuidados.

ampliación de los permisos por nacimiento y cuidados. Agosto: ayudas a las víctimas de los incendios forestales.

ayudas a las víctimas de los incendios forestales. Septiembre: activación de medidas para frenar el genocidio en Gaza.

activación de medidas para frenar el genocidio en Gaza. Octubre: aprobación de la ley ELA para apoyar a pacientes con esta enfermedad.

aprobación de la ley ELA para apoyar a pacientes con esta enfermedad. Noviembre: impulso a un modelo de transporte más sostenible y accesible.

impulso a un modelo de transporte más sostenible y accesible. Diciembre: subida del salario de más de tres millones de empleados públicos hasta un 11 %.

Sánchez concluye su balance afirmando que el Gobierno continuará trabajando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y afrontará 2026 con «el mismo compromiso de dejarse la piel por la gente de a pie».