Con la primera mitad de LaLiga Hypermotion ya completada, empiezan a destacarse los jugadores más constantes de la temporada: aquellos que no se han perdido ni un minuto de las 19 jornadas disputadas, acumulando los 1.710 minutos de competición. Son los llamados “maratonianos” de la categoría, y hemos recopilado la lista de 15 futbolistas que han logrado este hito.

Como suele ser habitual, los porteros dominan esta estadística. Once de los 15 jugadores que han jugado todos los minutos defienden la portería de sus equipos. Entre ellos destacan Alfonso Herrero (Málaga) y Andrés Fernández (Almería), quienes además lideran las paradas de la temporada con 68 cada uno. Otros nombres como Jonmi Magunagoitia o Juan Soriano destacan pese a que sus equipos luchan por escapar del descenso.

Además de estos guardianes del arco, otros porteros como Ander Cantero, Víctor Aznar, Germán Parreño, Rubén Yáñez, Dani Jiménez, Guilherme y Edgar Badía se perfilan como aspirantes al Trofeo Zamora si sus equipos logran el ascenso al final de la campaña.

En cuanto a los jugadores de campo, solo cuatro forman parte de este selecto grupo. Dos equipos repiten representante: el Deportivo con Loureiro y el Burgos con Grego Sierra. Este último, central murciano, se ha convertido en un pilar del equipo de El Plantío y suma además dos goles en lo que va de curso. El único jugador de campo que no es central es Jeremy Mellot, lateral del Castellón, quien tras el descenso con el Tenerife ha encontrado continuidad en Castalia, acumulando todos los minutos posibles.

Por último, la lista se completa con el veterano Carlos Hernández, central del AD Ceuta, que aporta experiencia a un equipo revelación en su regreso a Segunda después de más de seis décadas.

Con el final de 2025 a la vuelta de la esquina, estos 15 jugadores confían en seguir siendo indispensables para sus equipos y mantener su imbatible registro hasta el final de la temporada.