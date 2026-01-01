El Ceuta abrirá las puertas de su Estadio Alfonso Murube este sábado 3 de enero para un entrenamiento especial con sus aficionados, en la previa del partido frente al Andorra. La cita comenzará a las 11:30 horas, con acceso exclusivo por la puerta de Tribuna, y los seguidores deberán permanecer sentados en las gradas durante toda la sesión. No estará permitido el ingreso al terreno de juego.

El club ha recordado a los abonados y asistentes la importancia de respetar estas indicaciones para garantizar tanto la seguridad como el correcto desarrollo del entrenamiento. Esta iniciativa se ha convertido en una tradición navideña que sirve para empezar el año con energía y motivación de cara al encuentro del domingo contra el Andorra, programado a las 16:15 horas en el Murube.

La jornada llega en un momento especialmente ilusionante para el Ceuta. Tras una destacada primera vuelta con 29 puntos, el equipo dirigido por José Juan Romero ha conectado profundamente con su afición, consolidando uno de los picos de apoyo social más importantes de su historia reciente.

La presencia masiva de seguidores en los desplazamientos y partidos dentro de la Segunda División refleja la fuerza de esta relación. Este respaldo no solo fortalece la identidad del club dentro de la ciudad, sino que también aumenta su prestigio a nivel nacional.

El presidente del Ceuta, Luhay Hamido, ha destacado en varias ocasiones que la unión entre equipo y afición es clave para el presente y futuro del club: “Ceuta es una ciudad extrapeninsular con 20 kilómetros cuadrados donde conviven cuatro culturas. El Ceuta se ha convertido en uno de los denominadores comunes de la ciudad, y la gente está muy ilusionada. Nosotros trabajamos para mantener vivo este sentimiento”.