La propuesta busca traducir los formatos contables del Gobierno a gráficos sencillos para que cualquier ciudadano controle el gasto público mes a mes.

El PSOE ha presentado formalmente ante la Asamblea de Ceuta una proposición que busca dar un vuelco a la accesibilidad de la gestión económica local. Los socialistas reclaman al Gobierno de la Ciudad la creación de un «Portal de Ejecución Presupuestaria en Tiempo Real», integrado en la web institucional, para que cualquier vecino pueda conocer de forma directa, visual y clara cómo y en qué se está invirtiendo el dinero público.

Transparencia real frente a formatos técnicos

Desde la formación señalan que el actual Ejecutivo se limita a cumplir con los mínimos legales exigidos, lo que deja a la ciudadanía ante datos opacos y difíciles de interpretar.

“La transparencia en la gestión de los recursos públicos es un pilar fundamental de cualquier administración democrática moderna”, ha valorado Sandra López Cantero, secretaria de Política Institucional y Adjunta de Organización del PSOE de Ceuta.

“El Gobierno cumple con lo mínimo que exige la Ley en esta materia, pero creemos que, por respeto a la ciudadanía, debemos ir más allá», ha argumentado López Cantero este miércoles a través de un comunicado. «El mejor ejemplo es la información presupuestaria disponible, que no siempre resulta accesible ni comprensible para la mayoría al presentarse en formatos técnicos o contables de difícil consulta”.

Gráficos, porcentajes y actualización mensual

Para solventar esta barrera técnica, la herramienta diseñada por el PSOE plantea un entorno interactivo y accesible que incluya, como requisitos mínimos:

Información sobre la ejecución global del presupuesto.

del presupuesto. Desglose detallado por consejerías y áreas de gobierno.

de gobierno. El estado real y avance de las principales inversiones .

. Seguimiento de programas y partidas presupuestarias clave.

Toda esta información se procesaría mediante gráficos interactivos, indicadores de porcentaje y comparativas visuales respecto al presupuesto inicial aprobado. Además, los socialistas exigen una actualización con periodicidad mensual, o con la mayor frecuencia que permitan los sistemas informáticos de la Ciudad, utilizando formatos abiertos y reutilizables.

Un paso al frente que no cuestiona a los técnicos

La dirección socialista ha querido dejar claro que esta medida no supone una fiscalización a la plantilla municipal, sino una evolución hacia el ‘gobierno abierto’.

“Esta iniciativa no cuestiona la labor de los servicios técnicos ni la legalidad de la información ya publicada, sino que pretende dar un paso más: que cualquier ceutí pueda saber con facilidad y de un modo fácilmente comprensible para cualquiera cuánto se ha invertido en políticas sociales, en qué fase se encuentran las principales obras de la ciudad o qué porcentaje del presupuesto se ha ejecutado en cada consejería”.

“No se trata solo de aprobar presupuestos; se trata de que los ciudadanos puedan saber, en cualquier momento, cómo se está gastando cada euro de su dinero”, ha reivindicado López Cantero, instando finalmente a la Ciudad Autónoma a dar este paso para situar a Ceuta «en la vanguardia de la transparencia económica en el ámbito local”.

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(Imagen de recurso)

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