Un error de protocolo por parte del actor desató la furia del director durante el rodaje de ‘Érase una vez en Hollywood’. Bruce Dern revela el insólito encontronazo.

Aunque han pasado siete años desde el estreno de la aclamada Érase una vez en Hollywood (2019), los secretos de su rodaje siguen saliendo a la luz. Recientemente, el veterano actor Bruce Dern destapó para el medio Variety una tensa e inédita discusión entre el director Quentin Tarantino y Brad Pitt, en la que el cineasta no se anduvo con rodeos para dejar clara la jerarquía en el set de grabación.

El incidente ocurrió durante la filmación de la tensa secuencia en el Rancho Spahn. Según relata Dern (quien dio vida a George Spahn), él decidió improvisar una línea de diálogo que no estaba en el guion. Sorprendido por el cambio, Brad Pitt cometió el «error capital» de todo set de rodaje: detener la escena por iniciativa propia y pedir un corte de cámara.

La reacción de Tarantino fue inmediata, volcánica y contundente, lanzando una advertencia que ya se ha vuelto viral:

«Brad, ni se te ocurra volver a pedir un corte de cámara en tu vida o estarás muerto en este negocio».

Ante el severo marcaje de territorio, Pitt intentó defenderse tímidamente argumentando: «Bueno, es que su frase no estaba en el guion». Sin embargo, Tarantino le recordó de forma tajante una regla sagrada del cine: los actores interpretan, pero solo el director decide cuándo se para de rodar.

Las jerarquías del cine (sin sangre en el río)

A pesar de la gravedad de la frase, este choque de egos no pasó de ser un roce profesional habitual en las grandes producciones. La relación entre ambos no se resintió en absoluto; de hecho, Pitt terminó alzándose con el Óscar a Mejor Actor de Reparto por su icónica interpretación del especialista Cliff Booth.

Lo que viene: El regreso de Cliff Booth

El respeto mutuo es tan sólido que el universo de la película se expandirá muy pronto. Actualmente está en marcha The Adventures of Cliff Booth, una secuela/spin-off centrada en el personaje de Pitt que planea estrenarse a finales de este mismo año 2026.

Película Rol de Tarantino Director Protagonista Érase una vez en Hollywood (2019) Director y Guionista Quentin Tarantino Brad Pitt / Leonardo DiCaprio The Adventures of Cliff Booth (2026) Solo Guionista David Fincher Brad Pitt

Para esta nueva entrega, Tarantino ha cedido la silla de director a David Fincher, un viejo conocido de Pitt con quien ya firmó obras maestras como Seven o El club de la lucha. Habrá que ver si Fincher es más permisivo con los «cortes» de Pitt o si el set volverá a saltar chispas.