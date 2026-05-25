El ex jefe del Ejecutivo se enfrenta a un complejo panorama procesal ante el aluvión de indicios de presunto tráfico de influencias, mientras la Udef analiza el material incautado en los recientes registros.

MADRID.– El primer ex presidente del Gobierno imputado en la historia de España, José Luis Rodríguez Zapatero, afronta un horizonte judicial sumamente complejo. Tras dos años de pesquisas dirigidas por la Audiencia Nacional, la acumulación de indicios sobre un presunto entramado de tráfico de influencias y blanqueo de capitales dibuja un escenario procesal adverso que amenaza con expandirse hacia su entorno familiar más cercano y activar nuevas ramificaciones internacionales.

1. La cita clave ante el juez Calama

El próximo 2 de junio, el ex líder socialista comparecerá en calidad de investigado ante el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, y la fiscal Anticorrupción, Elena Lorente. Asistido por su letrado, Víctor Moreno Catena, el ex presidente ha optado por mantener un estricto silencio procesal hasta dicha fecha. Fuentes jurídicas apuntan que su estrategia se centrará en defender la absoluta legalidad de sus labores de consultoría y recalcar su respeto por la Justicia.

A pesar de que se investigan delitos conexos como organización criminal, apropiación indebida y falsedad documental, el entorno del caso califica de «improbable» una eventual prisión preventiva al no justificarse riesgos de fuga o de destrucción de pruebas tras los registros masivos realizados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef). No obstante, tras la comparecencia se prevé la celebración de una vista de medidas cautelares (artículo 505 de la LeCrim) debido a la reciente personación de las acusaciones populares ejercidas por el PP, Vox y Hazte Oír.

2. El rastro del correo «presidente Zapatero» y el material incautado

La Udef muestra una notable satisfacción con los resultados de las últimas operaciones. Entre el material intervenido en el despacho del ex mandatario destaca abundante documentación extraída de una caja fuerte, agendas personales y el teléfono móvil de su secretaria, María Gertrudis Alcázar.

El instructor califica a Alcázar como una «pieza operativa esencial» dentro de la red. Según las investigaciones, actuaba como la usuaria principal de la cuenta de correo electrónico corporativa presidentezapatero@ , señalada como el nodo central de comunicación desde donde presuntamente se gestionaban facturas falsas, asesorías ficticias y trabajos simulados.

3. En el punto de mira: La probable imputación de Alba y Laura Rodríguez

Una de las mayores presiones para el ex presidente radica en la posible imputación de sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa. El auto judicial las señala como las presuntas beneficiarias principales de la estructura delictiva a través de la sociedad Whathefav.

De acuerdo con el rastreo bancario, las cuentas personales de ambas recibieron cuantiosas transferencias procedentes de dicha empresa entre 2021 y 2025:

Laura Rodríguez Espinosa: Habría percibido un total de 247.191,06 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025.

Habría percibido un total de entre abril de 2021 y diciembre de 2025. Alba Rodríguez Espinosa: Habría recibido 199.904,25 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025.

En ambas cuentas bancarias consta como sujeto autorizado el propio ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien la investigación sitúa provisionalmente en la cúspide como presunto líder de la organización.

4. Conexión internacional y el fantasma de una delación

Aunque el núcleo original de la causa gravita sobre las irregularidades en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, el juez Calama mantiene parte de las actuaciones bajo secreto de sumario para indagar de forma tangencial otras líneas de influencia vinculadas a la red venezolana del ex presidente. En este ámbito, la cooperación de las autoridades de Estados Unidos está resultando determinante tras desvelarse que Julio Martínez Martínez, considerado el presunto testaferro de Zapatero, dispone de una cuenta bancaria en Miami con cerca de un millón de euros.

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Precisamente el papel de Martínez Martínez, alias ‘Julito’, se presenta como una de las grandes incógnitas del caso. Identificado por el instructor como el responsable operativo de captar clientes y ejecutar las «instrucciones directas» del ex presidente, su posición como el eslabón más débil de la cadena abre la posibilidad a una eventual confesión o colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, lo que terminaría de romper la estrategia de defensa coordinada que se mantiene hasta la fecha.