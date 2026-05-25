El desglose de los movimientos bancarios bajo la lupa judicial sitúa al expresidente al frente de una presunta red de tráfico de influencias, con pagos que también salpican a la empresa de sus hijas.

MADRID.— La investigación judicial sobre el caso Plus Ultra, dirigida por el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ha arrojado luz sobre el entramado financiero que rodea al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Según los datos bancarios desvelados por El País, Zapatero habría percibido un total de 2,6 millones de euros en un periodo de cinco años a través de transferencias procedentes de mercantiles vinculadas a la presunta trama y de fondos de capital chino.

La tesis del instructor sostiene que el exlíder socialista presuntamente «dirige la trama organizada para el ejercicio de una ilícita actividad de tráfico de influencias», utilizando supuestamente al empresario Julio Martínez Martínez —administrador de la consultora Análisis Relevante— como titular de las sociedades para «encubrir los mecanismos reales de toma de decisiones».

El desglose de los fondos bajo sospecha

El rastreo financiero detalla un flujo constante de capitales distribuidos en diversas operaciones y consultoras globales de primer nivel entre los años 2020 y 2025. Entre los movimientos más significativos recogidos en la investigación destacan:

Kreab Iberia S.L. y Kreab Worldwide: La conocida consultora de comunicación internacional figura de manera destacada en el sumario con la emisión de 55 transferencias que suman un total de 851.180 euros a favor del expresidente, a las que se añaden otros siete pagos por valor de 105.000 euros emitidos por su matriz global.

La conocida consultora de comunicación internacional figura de manera destacada en el sumario con la emisión de a favor del expresidente, a las que se añaden otros siete pagos por valor de emitidos por su matriz global. Conexiones venezolanas y el rescate: En el foco de la investigación también aparecen los hermanos Amaro Chacón (de origen venezolano) a través de la firma Inteligencia Prospectiva, así como los empresarios Danilo Diazgranados y Camilo Ibrahim, quienes constan en comunicaciones con altos mandos de Plus Ultra de cara a la canalización del rescate público de 53 millones de euros.

Pagos a la empresa de sus hijas

El informe de los investigadores extiende la sospecha más allá de las cuentas personales del expresidente, salpicando directamente al entorno familiar.

De acuerdo con las pesquisas, el laboratorio de ideas (think tank) Gate Center habría transferido 171.727 euros a Whathefav, la empresa de marketing digital e innovación propiedad de las hijas de Zapatero. Asimismo, el grupo Thinking Heads Group efectuó otra transferencia por un valor de 12.297 euros a la misma sociedad familiar.

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Medidas cautelares: Estos hallazgos se conocen apenas unos días después de que la Audiencia Nacional ordenara el bloqueo proporcional de 490.780 euros de las cuentas bancarias de Zapatero, correspondientes de forma específica a los fondos percibidos de la consultora de su entorno personal, Análisis Relevante.

El expresidente, al que el juez sitúa en la cúspide de una «estructura estable y jerarquizada» encargada de mediar ante instancias públicas en favor de terceros a cambio de beneficios económicos, está citado a declarar en calidad de investigado el próximo 2 de junio.