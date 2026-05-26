Madrid — El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto por el cual se otorga la consideración de «evento de excepcional interés público» a la inminente visita oficial del papa León XIV a España. Con esta declaración institucional, el Ejecutivo busca volcar el apoyo de la administración y del tejido empresarial para garantizar el éxito organizativo, logístico y de seguridad del histórico viaje pontificio.

La medida, coordinada entre la Moncloa y la Conferencia Episcopal Española, sitúa el viaje papal al mismo nivel de protección y promoción que se otorga a grandes acontecimientos culturales o deportivos internacionales.

Máximos incentivos fiscales para las empresas colaboradoras

El principal efecto práctico de esta declaración es la activación de un potente paquete de beneficios e incentivos fiscales para todas aquellas empresas privadas que decidan patrocinar, colaborar o financiar de forma directa los actos programados durante la estancia del Pontífice.

Las ventajas fiscales —reguladas por la Ley de Mecenazgo— incluyen:

Deducciones fiscales de hasta el 90% en las donaciones y aportaciones destinadas a sufragar los gastos de la organización y el acondicionamiento de las sedes.

en las donaciones y aportaciones destinadas a sufragar los gastos de la organización y el acondicionamiento de las sedes. Bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades para las corporaciones que incorporen publicidad y logotipos oficiales del evento en sus campañas de difusión.

para las corporaciones que incorporen publicidad y logotipos oficiales del evento en sus campañas de difusión. Exenciones y reducciones de tasas estatales asociadas a los servicios logísticos, aduaneros y de telecomunicaciones necesarios para el correcto desarrollo de la visita.

Un espaldarazo logístico ante la llegada de millones de fieles

Desde el Ejecutivo justifican la aplicación de esta medida extraordinaria debido a la envergadura del evento, que se prevé que movilice a millones de peregrinos y visitantes procedentes de toda España y del extranjero en los puntos donde el Papa presidirá los encuentros multitudinarios.

La declaración permitirá canalizar fondos privados de manera ágil para aliviar el gasto público derivado del masivo despliegue de seguridad, los planes de movilidad urbana, el refuerzo del transporte público y la cobertura mediática internacional que arrastra el viaje de León XIV.