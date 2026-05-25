El secretario general de los populares, Miguel Tellado, califica la situación como «el mayor escándalo de la política española» y acusa a los socios de investidura de ser cómplices del «saqueo».

BARCELONA (EFE).— El Partido Popular ha elevado al máximo la presión sobre el Ejecutivo central tras las últimas novedades judiciales. El secretario general del PP, Miguel Tellado, afirmó este domingo en Barcelona que todo el Gobierno de España se encuentra actualmente «bajo sospecha» a raíz del caso Plus Ultra, argumentando que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero «no habría podido delinquir sin las decisiones que se adoptaban en el Consejo de Ministros».

Durante la clausura de la Junta Directiva Autonómica del PP de Cataluña, Tellado calificó este procedimiento —en el que se encuentra investigado el expresidente socialista— como «el mayor escándalo que ha vivido nunca la política» en el país.

Interrogantes sobre el Consejo de Ministros

A ojos del dirigente de la formación popular, todavía «falta una parte de la película por conocer» en lo relativo al verdadero alcance de la influencia de Zapatero dentro del actual Ejecutivo. En este sentido, Tellado lanzó una batería de preguntas directas para señalar la presunta colaboración interna:

«¿En qué miembro del Gobierno se apoyó para que el Consejo de Ministros tomase decisiones y que esas decisiones le reportasen esas comisiones ilegales? ¿A quién llamaba, a quién veía, a quién presionaba, quién dio la orden de rescatar Plus Ultra después de que Zapatero intermediara para que así sucediese?».

El secretario general del PP insistió en que la responsabilidad salpica al gabinete en su conjunto, ya que «todos avalaron que se le dieran 53 millones de euros de dinero público a una aerolínea fantasma».

Duras descalificaciones a Zapatero y al «sanchismo»

Acompañado por el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, Tellado empleó una retórica especialmente severa para describir lo que considera la «fase final del sanchismo», a la que tildó de «esperpéntica». Para el número dos del PP, la imputación del expresidente supone el derrumbe del «gran referente» de la actual etapa socialista.

«Esta semana ha caído Zapatero. El líder espiritual del sanchismo, el padre político de esta época, resulta que también era la reina madre de todas las corrupciones», aseveró, ironizando además con el conocido apodo del expresidente: «La putrefacción del sanchismo ha alcanzado hasta a ‘Bambi’. Quisieron hacernos creer que este socialismo se inspiraba en este cervatillo sacado de una película de Disney y en realidad era una película de gánsteres».

Asimismo, el portavoz popular censuró la trayectoria internacional del exjefe del Ejecutivo, recriminándole que «pasó de blanquear a Arnaldo Otegi, a blanquear a Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, y parece que también blanqueaba dinero manchado de sangre, procedente de una dictadura».

Foco sobre los socios de investidura

La réplica de los populares no se limitó únicamente a las filas del PSOE. Tellado dirigió también sus críticas hacia los socios parlamentarios que sustentan la coalición de Gobierno, acusándolos de haber abierto «la etapa de mayor saqueo y decadencia de la historia democrática de España».

«Son tan responsables como Pedro Sánchez y como Zapatero», concluyó el dirigente del PP, sentenciando que si las fuerzas aliadas no rompen sus acuerdos con el Ejecutivo es «porque están tan podridos como el Gobierno al que apoyan».