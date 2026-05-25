El Ejecutivo español enmarca la ausencia de encuentro bilateral con la primera ministra italiana en problemas estrictamente organizativos, mientras persiste el malestar de Roma por la pugna europea en la dirección del organismo de Naciones Unidas.

MADRID. — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia este martes un viaje oficial de fuerte carga política e institucional a Roma y la Ciudad del Vaticano. La agenda oficial, concentrada entre el martes y el miércoles, contempla la participación del jefe del Ejecutivo en un foro multilateral de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), un encuentro con sectores empresariales estratégicos y una audiencia privada con el papa León XIV en la Santa Sede. Sin embargo, la cita de mayor relevancia diplomática bilateral que se intentaba cerrar —un encuentro con su homóloga italiana, Giorgia Meloni— ha sido finalmente descartada por razones operativas de agenda.

Fuentes gubernamentales españolas confirmaron que, a pesar de los contactos de alto nivel mantenidos durante la semana pasada y de la voluntad manifiesta por ambas partes para formalizar la reunión, el cruce de los compromisos de ambos mandatarios impidió cuadrar los horarios. No obstante, las diplomacias de Madrid y Roma ya trabajan para fijar un encuentro de carácter bilateral en el marco de las próximas citas multilaterales en el calendario europeo, apuntando a la cumbre UE-Balcanes que tendrá lugar en Montenegro el próximo 4 de junio, o bien al Consejo Europeo en Bruselas fijado para mediados del próximo mes.

Fricción diplomática en la UE por el control de la FAO

El viaje de Sánchez coincide con un escenario de abierta competencia institucional entre España e Italia. El Gobierno español ha propuesto formalmente al ministro de Agricultura, Luis Planas, para dirigir la FAO a partir del próximo verano. Esta candidatura generó malestar en el gabinete de Meloni, que semanas antes había postulado para el mismo puesto a Maurizio Martina, vicedirector del organismo y exministro italiano de Agricultura. Moncloa resta tensión al conflicto y defiende que la dualidad responde a una «competencia sana» entre socios europeos.

El primer bloque de la agenda presidencial se desarrollará el martes en la sede central de la FAO, coincidiendo con la celebración internacional de la Semana de la Nutrición. Sánchez acudirá flanqueado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Si bien el Ejecutivo desvincula formalmente la presencia del presidente en este organismo del proceso de elección para la dirección de la FAO, en los pasillos gubernamentales se asume que esta visita constituye un importante escaparate internacional para respaldar la figura de Planas frente a los recelos de Italia.

Durante su intervención ante los directores de las principales agencias de Naciones Unidas con sede en la capital italiana —incluyendo el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)—, Pedro Sánchez expondrá el posicionamiento de España sobre las crisis que amenazan la seguridad alimentaria mundial. Fuentes de Moncloa avanzaron que el mandatario ratificará el compromiso económico y logístico del Estado con las cadenas de suministro internacionales, haciendo especial énfasis en el impacto de la inestabilidad y el conflicto bélico que asuela el Oriente Medio.

Encuentro estratégico con empresas punteras

La dimensión económica del viaje se completará durante la tarde del martes con un foro empresarial restringido. Sánchez presidirá una mesa de trabajo que reunirá a corporaciones industriales y tecnológicas punteras de sectores estratégicos que actúan como nexo de inversión entre España e Italia. El encuentro contará con altos directivos de firmas de la entidad de Navantia, Indra, Sacyr, Renfe, Sapa y Multiverse Computing en el plano español, junto a gigantes transalpinos como Fincantieri, Leonardo, Webuild, Ferrovie dello Stato, Abertis, Mundys, Livelum y Evja, orientados a estrechar alianzas en defensa, infraestructuras y alta tecnología.

Cita vaticana marcada por la Inteligencia Artificial y la visita papal

El miércoles estará dedicado por entero a la agenda con la Santa Sede. El presidente del Gobierno será recibido en audiencia privada por el papa León XIV en el Vaticano. El encuentro se produce en un momento de especial sintonía temática, apenas 48 horas después de que el pontífice haya hecho pública su primera encíclica, titulada ‘Magnifica humanitas’, un documento magisterial íntegramente centrado en salvaguardar la dignidad de la persona ante los vertiginosos avances de la revolución tecnológica y la inteligencia artificial.

Además de debatir sobre la gestión ética de la IA, la agenda entre Sánchez y el Papa incorporará el análisis de asuntos de alta sensibilidad global, como la mediación en favor de la paz internacional, las políticas europeas de inclusión de colectivos migrantes y la lucha global contra la brecha de la desigualdad económica. Las conversaciones servirán asimismo para ultimar los detalles institucionales y pastorales de la esperada visita que el papa León XIV tiene previsto realizar a España este próximo mes de junio. Tras concluir su despacho con el Santo Padre, Sánchez mantendrá un almuerzo de trabajo con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, tras el cual comparecerá ante los medios de comunicación en rueda de prensa para dar por concluido el viaje oficial.