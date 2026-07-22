GUADALAJARA / MADRID — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita este miércoles las zonas afectadas por el incendio forestal de La Mierla (Guadalajara). El fuego, que sigue activo tras declararse el pasado 16 de julio, se ha convertido ya en el segundo mayor incendio por superficie quemada en la historia del país, habiendo arrasado entre 30.000 y 32.000 hectáreas en la Sierra Norte de la provincia.

Sánchez acudirá a las 11:00 horas al Puesto de Mando Avanzado, situado en el municipio de Tamajón. Allí mantendrá un encuentro con los equipos responsables de coordinar la emergencia y, posteriormente, ofrecerá una declaración ante los medios de comunicación.

Un desastre histórico sin precedentes en la región

Las dimensiones de este fuego sitúan la catástrofe en cifras récord:

A nivel nacional: Solo es superado por el incendio registrado en 2025 entre Ourense, Lugo y León (Larouco, Quiroga y Oencia).

Solo es superado por el incendio registrado en 2025 entre Ourense, Lugo y León (Larouco, Quiroga y Oencia). A nivel autonómico: Es el mayor en la historia de Castilla-La Mancha, superando holgadamente las 13.000 hectáreas calcinadas en el fatídico incendio de Riba de Saelices en julio de 2005.

El origen de las llamas, según los primeros indicios, apunta a tareas de carácter agrícola.

Evolución favorable del operativo de extinción

Pese a la magnitud del desastre, las labores contra el fuego muestran signos de recuperación. El director de la emergencia, Juan José Fernández, ha confirmado que los trabajos avanzan de manera «positiva», permitiendo al operativo consolidar avances en el flanco izquierdo, desde la cabeza hasta la cola del incendio.

Entre las novedades de las últimas horas destacan: