PEKÍN — El Gobierno de China ha expresado este miércoles su rotunda condena ante la sanción de 550 millones de euros impuesta por la Comisión Europea (CE) a la plataforma de comercio electrónico AliExpress. Desde Pekín han calificado la medida de «discriminatoria» y han anunciado que adoptarán «medidas contundentes» para defender los legítimos derechos e intereses de sus empresas.

Un portavoz del Ministerio de Comercio chino acusó a las autoridades europeas de utilizar la regulación de plataformas digitales como un «pretexto para establecer barreras» y reprimir el funcionamiento habitual de las compañías chinas en el mercado europeo. Asimismo, instó a Bruselas a «dejar de abusar de su margen de discrecionalidad» y a dispensar un trato justo e imparcial.

La sanción más elevada bajo la Ley de Servicios Digitales

La multa impuesta este lunes por la Comisión Europea supone un récord en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA), normativa diseñada para obligar a los gigantes tecnológicos a combatir los contenidos y productos ilícitos:

Motivos de la multa: La CE acusa a AliExpress de no actuar con eficacia contra la venta de bienes ilegales y falsificaciones, reprochándole además haber «sobrestimado» la capacidad real de sus algoritmos para detectar y retirar este tipo de productos.

La CE acusa a AliExpress de no actuar con eficacia contra la venta de bienes ilegales y falsificaciones, reprochándole además haber «sobrestimado» la capacidad real de sus algoritmos para detectar y retirar este tipo de productos. Respuesta de la empresa: AliExpress tachó la sanción de «desproporcionada», defendió su compromiso con la seguridad de los consumidores y confirmó que recurrirá la decisión ante los tribunales.

Esta penalización supera con creces las dictadas anteriormente por la CE bajo este marco legal, como la de 200 millones de euros a Temu en mayo por razones similares, o la de 120 millones de euros a la red social X en diciembre por falta de transparencia.

Escalada de tensión diplomática y comercial

El choque se produce en un momento de notable fricción entre Pekín y Bruselas por cuestiones como el desequilibrio comercial, la dependencia tecnológica y el contexto geopolítico.

Casualmente, el anuncio coincide con la visita a China de una delegación de eurodiputados para abordar estos desencuentros. El viaje da continuidad a los encuentros mantenidos entre marzo y abril por la Comisión de Mercado Interior de la UE, en los que ya se advirtió formalmente a plataformas como Shein, Temu y la propia AliExpress de la obligatoriedad de cumplir estrictamente con los estándares europeos de seguridad y competencia.