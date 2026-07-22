MADRID — El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ofrece este miércoles una rueda de prensa para hacer balance del curso político y del estado de la legislatura. La comparecencia del jefe de la oposición llega en una jornada parlamentaria y judicial decisiva, marcada por las investigaciones que salpican al entorno del Gobierno y la debilidad de los apoyos del Ejecutivo en el Congreso.

Feijóo escenifica el desgaste del Ejecutivo

Durante su intervención, el presidente del PP centra sus críticas en dos frentes principales:

Inestabilidad parlamentaria: La dificultad recurrente del Gobierno para amarrar mayorías y sacar adelante iniciativas legislativas clave.

La dificultad recurrente del Gobierno para amarrar mayorías y sacar adelante iniciativas legislativas clave. Frente judicial: El impacto de los sucesivos frentes judiciales que salpican al PSOE y al entorno de la Moncloa, elemento sobre el que el PP articula el cierre de este periodo de sesiones.

Focos de la jornada: del Senado a la Audiencia Nacional

La rueda de prensa del líder de la oposición coincide en el tiempo con dos citas de alto voltaje político e institucional: