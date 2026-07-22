MADRID — El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ofrece este miércoles una rueda de prensa para hacer balance del curso político y del estado de la legislatura. La comparecencia del jefe de la oposición llega en una jornada parlamentaria y judicial decisiva, marcada por las investigaciones que salpican al entorno del Gobierno y la debilidad de los apoyos del Ejecutivo en el Congreso.
Feijóo escenifica el desgaste del Ejecutivo
Durante su intervención, el presidente del PP centra sus críticas en dos frentes principales:
- Inestabilidad parlamentaria: La dificultad recurrente del Gobierno para amarrar mayorías y sacar adelante iniciativas legislativas clave.
- Frente judicial: El impacto de los sucesivos frentes judiciales que salpican al PSOE y al entorno de la Moncloa, elemento sobre el que el PP articula el cierre de este periodo de sesiones.
Focos de la jornada: del Senado a la Audiencia Nacional
La rueda de prensa del líder de la oposición coincide en el tiempo con dos citas de alto voltaje político e institucional:
- Caso Koldo (Senado): La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, comparece ante la comisión de investigación de la Cámara Alta a petición del PP. Su citación busca dilucidar la relación de la dirigente socialista con Leire Díaz, exmilitante investigada por urdir presuntamente una trama para interferir en causas judiciales desfavorables al Gobierno.
- Caso Kitchen (Audiencia Nacional): Paralelamente, el tribunal retoma el juicio por el supuesto operativo parapolicial orquestado para arrebatar documentación al extesorero popular Luis Bárcenas. La sesión da paso a los informes finales de las defensas, entre las que figura la del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.