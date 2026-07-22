Los socialistas recurren el archivo dictado por la jueza, acusando al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso de ocultar pruebas tras la difusión de datos personales de dos periodistas.

Madrid. – El PSOE ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid para exigir la reapertura de la investigación por presunta revelación de secretos contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La formación socialista contrapone el archivo del caso con el borrado de las conversaciones mantenidas entre Rodríguez y Alberto González Amador, pareja de la mandataria regional.

El recurso carga duramente contra Rodríguez, recordando que tanto él como González Amador habían sostenido anteriormente que la eliminación de mensajes por parte de un investigado constituía un indicio de sospecha. «Quien así opinaba ha borrado mensajes cuando se ha visto apuntado por la Justicia», remarca el escrito de la acusación, señalando que dicho borrado «no puede entenderse en modo alguno y apunta a su culpabilidad».

Críticas a un archivo «precipitado»

La causa, que fue objeto de sobreseimiento a finales de junio por el tribunal de instancia número 25 de Madrid al no apreciar la magistrada indicios delictivos, investigaba el envío de la fotografía, nombre y apellidos de dos reporteros del diario El País a un chat de periodistas el 19 de marzo de 2024. Los informadores habían sido previamente identificados por la Policía en las inmediaciones del domicilio de Díaz Ayuso mientras realizaban una investigación periodística.

El PSOE sostiene que la decisión judicial fue «precipitada» y que adolece de falta de indagación:

Testimonios e indicios: El recurso subraya que tres testigos confirmaron que Rodríguez obtuvo los datos personales de los redactores a través de fuentes policiales.

El recurso subraya que tres testigos confirmaron que Rodríguez obtuvo los datos personales de los redactores a través de fuentes policiales. Diligencias omitidas: Reprochan a la jueza haber archivado el procedimiento sin tomar declaración a los agentes de Policía que identificaron a los periodistas ni al supuesto vecino que, según la versión de González Amador, le habría enviado la fotografía.

Para la representación legal del PSOE, el procedimiento ha padecido una «práctica sesgada de diligencias» centrada en exculpar al imputado en lugar de esclarecer el origen de la filtración. Corresponde ahora a la Audiencia Provincial determinar si ordena reabrir las pesquisas.