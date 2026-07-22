MADRID — La Audiencia Nacional retoma este miércoles el juicio por el denominado caso Kitchen, la presunta operación parapolicial urdida para sustraer información sensible al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Tras los retrasos acumulados en la vista oral, la sesión de hoy abre la fase final del proceso con el turno de exposición de los informes de las defensas de los ocho acusados.

Esta etapa llega tras la conclusión de las alegaciones de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las acusaciones particulares, en un proceso que juzga a la cúpula del Ministerio del Interior durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy.

Las peticiones de pena de la Fiscalía

Durante su informe final, el fiscal César de Rivas calificó el despliegue de operativo «parapolicial e ilegal», sosteniendo que fue diseñado con la finalidad «bastarda» de apoderarse de documentación en manos de Bárcenas que pudiera comprometer al PP. A tenor del Ministerio Público, la implicación del exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha quedado plenamente acreditada.

La Fiscalía mantiene las siguientes solicitudes de condena:

15 años de cárcel: Para el exministro Jorge Fernández Díaz ; su ‘número dos’, Francisco Martínez ; el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino ; y el inspector Andrés Gómez Gordo (exasesor de María Dolores de Cospedal).

Para el exministro ; su ‘número dos’, ; el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, ; y el inspector (exasesor de María Dolores de Cospedal). 12 años y medio de cárcel: Para Sergio Ríos , exchófer de Luis Bárcenas.

Para , exchófer de Luis Bárcenas. 2 años y medio de cárcel: Para Marcelino Martín Blas , exjefe de Asuntos Internos.

Para , exjefe de Asuntos Internos. Pena mayor: Dirigida al excomisario José Manuel Villarejo, a quien la Fiscalía atribuye además un proyecto paralelo orientado a provocar la nulidad de la trama Gürtel.

La posición de las acusaciones

En las sesiones previas, las acusaciones reforzaron la tesis de la Fiscalía:

Familia Bárcenas: Solicita 17 años de prisión para Fernández Díaz. Su defensa sostuvo que la operación buscaba presionar al extesorero, argumentando que este custodiaba información con capacidad para «haber hecho caer a un Gobierno».

Solicita para Fernández Díaz. Su defensa sostuvo que la operación buscaba presionar al extesorero, argumentando que este custodiaba información con capacidad para «haber hecho caer a un Gobierno». Abogacía del Estado: Dio por probada la existencia de la trama ilegal, así como la implicación directa del exministro en las labores de planificación, coordinación y seguimiento.

Próximos pasos en el tribunal

Tras la intervención de los abogados defensores —proceso que se extenderá a lo largo de varias jornadas durante este mes de julio—, el tribunal concederá el derecho a la última palabra a los ocho procesados antes de que la causa quede vista para sentencia.