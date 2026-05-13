Madrid, 13 de mayo de 2026 — La reciente filtración de un altercado físico entre los jugadores del Real Madrid, Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, ha generado un intenso debate sobre la disciplina interna del club. Sin embargo, tanto el presidente blanco como figuras externas de la relevancia de Gerard Piqué han restado importancia al incidente, calificándolo como algo habitual en el deporte de élite.

La postura de Florentino: «Pasa todos los años»

Durante una comparecencia reciente, Florentino Pérez mostró su malestar, pero no por el enfrentamiento en sí, sino por el hecho de que la noticia haya trascendido públicamente:

Incidencias recurrentes: El presidente afirmó que en sus 26 años al frente del club no ha habido ni un solo año en el que no se hayan peleado «dos o cuatro jugadores».

El presidente afirmó que en sus 26 años al frente del club no ha habido ni un solo año en el que no se hayan peleado «dos o cuatro jugadores». Conflictos de juventud: Describió las peleas como roces típicos entre jóvenes que se dan una patada, se la devuelven y luego recuperan su amistad.

Describió las peleas como roces típicos entre jóvenes que se dan una patada, se la devuelven y luego recuperan su amistad. Defensa de los jugadores: Calificó a Valverde y Tchouaméni como «dos chavales fenomenales» y restó gravedad al asunto frente a quienes aseguran que esto perjudica gravemente al equipo.

Piqué coincide desde la Kings League

Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona, aprovechó un directo de la Kings League para dar la razón al máximo mandatario madridista:

Realidad del vestuario: Piqué aseguró que cada año hay peleas en los vestuarios de fútbol y que es algo «normal» dentro de una temporada.

Piqué aseguró que cada año hay peleas en los vestuarios de fútbol y que es algo «normal» dentro de una temporada. Experiencia personal: El catalán afirmó que él nunca ha estado implicado en una pelea física violenta, diferenciando entre incidentes graves y lo que él llama «peleas cariñosas» o roces típicos de la convivencia.

El catalán afirmó que él nunca ha estado implicado en una pelea física violenta, diferenciando entre incidentes graves y lo que él llama «peleas cariñosas» o roces típicos de la convivencia. Referencia a otros casos: Durante su intervención, recordó de forma anecdótica otros incidentes conocidos en el mundo del fútbol, como el enfrentamiento con palos de golf que vivió en su día Álvaro Arbeloa.

A pesar del revuelo mediático, la cúpula del Real Madrid parece decidida a tratar el asunto como una anécdota de vestuario, enfocándose en mantener la unidad de la plantilla de cara al tramo final de la competición.