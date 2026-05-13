El Deportivo Alavés recibe al FC Barcelona este miércoles 13 de mayo de 2026, en el Estadio de Mendizorroza, en un partido correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports 25-26. Los locales buscan sumar puntos vitales para escapar de la zona de descenso, mientras que el Barcelona, líder con 91 puntos, encara los últimos encuentros de la temporada con la posibilidad de llegar a 100 puntos si logra los tres triunfos restantes.

Cómo llega el Alavés al partido

El Alavés se encuentra en la 18ª posición, a solo dos puntos de un cuádruple empate que involucra a Elche, Mallorca, Espanyol y Girona. La urgencia por sumar es máxima para escapar de los puestos de descenso. Quique Sánchez Flores no podrá contar con Facundo Garcés, suspendido, ni con el lesionado Boyé, mientras que Lamine y Christensen también serán baja por lesión.

Cómo llega el Barcelona al partido

El Barcelona llega con el ánimo por las nubes tras su título de liga prácticamente asegurado, pero busca cerrar la temporada con una cifra histórica de puntos. Raphinha no podrá jugar por ciclo de amarillas, pero el resto de la plantilla está disponible para mantener su dominio en LaLiga EA Sports y afianzar la diferencia frente a sus rivales.

Cuándo y dónde ver Alavés – Barcelona

El partido se jugará miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio de Mendizorroza y podrá seguirse en directo por los siguientes canales:

Movistar Plus+ : paquete básico (dial 7)

: paquete básico (dial 7) Movistar LaLiga en Movistar (dial 54) y en Orange (dial 110)

en Movistar (dial 54) y en Orange (dial 110) Movistar Plus+ Vamos 2 (51) y Orange Fútbol 1 (107)

(51) y (107) Movistar LaLiga 3 y LaLiga HDR en Movistar (167 y 440) y en Orange (123 y 111)

Con esta cobertura, los aficionados podrán seguir todas las jugadas, análisis en tiempo real y estadísticas, disfrutando de un duelo clave para la permanencia y el cierre de la temporada del Barcelona.

Claves del encuentro

El Alavés intentará aprovechar su condición de local y la motivación por sumar puntos cruciales, mientras que el Barcelona buscará imponer su juego ofensivo y mantener su hegemonía en LaLiga EA Sports. La intensidad, la concentración defensiva y el acierto en ataque serán determinantes para definir el resultado del partido.