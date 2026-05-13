El Getafe CF recibe al RCD Mallorca este miércoles 13 de mayo de 2026, en el Coliseum Alfonso Pérez, en un partido correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports 25-26. Ambos equipos se juegan mucho en este tramo final de la temporada: el Getafe busca asegurar su sueño europeo, mientras que el Mallorca lucha por alejarse de los puestos de descenso.

Cómo llega el Getafe al partido

El Getafe llega al duelo en un buen momento de forma y con motivación para conseguir una victoria que le mantenga con opciones de disputar competiciones europeas la próxima temporada. Sin embargo, Bordalás no podrá contar con Adrián Liso, sancionado tras su expulsión en el partido anterior frente al Real Madrid, lo que supone una baja importante en la defensa del equipo.

Cómo llega el Mallorca al partido

El RCD Mallorca, dirigido por Manuel Pellegrini, afronta el partido con la obligación de sumar tres puntos para alejarse del descenso. El equipo balear llega completo, sin bajas relevantes, lo que le permitirá afrontar el encuentro con su alineación titular al completo y buscando un resultado positivo que le mantenga fuera de la zona peligrosa de la tabla.

Cuándo y dónde ver Getafe – Mallorca

El partido se disputará este miércoles 13 de mayo a las 21:30 horas en el Coliseum Alfonso Pérez y se podrá seguir en directo por las siguientes plataformas:

M+ LALIGA : disponible en Movistar Plus+ (dial 54) y Orange TV (dial 110) .

: disponible en y . M+ LALIGA HDR : en Movistar Plus+ (dial 440) y Orange TV (dial 111) .

: en y . LaLiga TV Bar: para ver el partido online desde cualquier dispositivo.

Con estas opciones, los aficionados podrán seguir todos los detalles del partido, incluyendo jugadas clave, análisis y comentarios en directo.

Claves del encuentro

El Getafe intentará aprovechar su condición de local y el calor de su afición para sumar una victoria que mantenga vivas sus opciones europeas. Por su parte, el Mallorca buscará imponer su juego y salir del Coliseum con un resultado positivo que le permita mantenerse alejado del descenso. La intensidad, los duelos individuales y la eficacia ofensiva serán decisivos para determinar el ganador del partido.