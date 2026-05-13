Madrid, 13 de mayo de 2026 — Los tiempos en las oficinas del Santiago Bernabéu parecen estar alineándose para el regreso de José Mourinho. La coincidencia entre el calendario electoral del Real Madrid y las cláusulas contractuales del técnico en el Benfica apunta a que el anuncio oficial podría ser inminente.

El calendario de Florentino Pérez

La convocatoria de elecciones por parte de Florentino Pérez ha sido interpretada como un movimiento estratégico para facilitar la llegada del entrenador:

Proclamación presidencial: Si no se presentan candidaturas alternativas en los próximos días, Florentino Pérez volverá a ser proclamado presidente el domingo 24 de mayo .

Si no se presentan candidaturas alternativas en los próximos días, Florentino Pérez volverá a ser proclamado presidente el domingo . Final de temporada: Esta proclamación ocurriría justo un día después de que el Real Madrid dispute su último partido de liga frente al Athletic Club.

Esta proclamación ocurriría justo un día después de que el Real Madrid dispute su último partido de liga frente al Athletic Club. Protocolo institucional: Aunque la directiva saliente puede realizar fichajes en funciones, por decoro institucional se espera a la proclamación oficial para evitar comprometer a una posible candidatura alternativa.

La «cláusula de escape» de Mourinho

El actual técnico del Benfica tiene una ventana de salida muy específica que encaja con los planes blancos:

Precio de salida: Existe una cláusula en su contrato que le permite abandonar el club luso por tres millones de euros .

Existe una cláusula en su contrato que le permite abandonar el club luso por . Fecha límite: Esta cláusula expira diez días después del último partido del Benfica (que se juega el 16 de mayo), situando el límite legal en el 26 de mayo .

Esta cláusula expira diez días después del último partido del Benfica (que se juega el 16 de mayo), situando el límite legal en el . Sincronización: El margen de dos días entre la proclamación de Florentino (24 de mayo) y el fin de la cláusula (26 de mayo) ofrece la ventana perfecta para ejecutar el fichaje.

Condiciones y nuevo proyecto

Tras ser ofrecido al club, la entidad blanca considera que Mourinho es la mejor opción para reconducir la situación deportiva. El técnico ya habría planteado dos peticiones fundamentales para su regreso:

Política de fichajes: Tener voz directa sobre las líneas y posiciones que el equipo necesita reforzar.

Tener voz directa sobre las líneas y posiciones que el equipo necesita reforzar. Jerarquía estructural: Respetar las competencias en las distintas áreas del club para evitar conflictos internos de autoridad.

Mourinho ha evitado confirmar su futuro, remitiendo a los medios al próximo lunes, tras finalizar sus compromisos en Portugal. Todo indica que rechazará la oferta de renovación del Benfica para encabezar el nuevo proyecto madridista.