Florentino Pérez vuelve a acaparar la atención del mundo del deporte y los negocios tras convocar elecciones en el Real Madrid. Con 79 años, el magnate ha liderado la Casa Blanca durante 23 años de manera interrumpida, consolidándose como uno de los hombres más influyentes de España, solo por detrás de Santiago Bernabéu en cuanto a longevidad en el cargo.

La fortuna de Florentino Pérez

Aunque el cargo de presidente del Real Madrid no conlleva remuneración alguna según los estatutos del club, Pérez ha acumulado una de las mayores fortunas de España gracias a su trayectoria empresarial. Ocupa el décimo lugar en la lista Forbes de multimillonarios españoles, con un patrimonio estimado en 3.100 millones de euros, un aumento significativo respecto a los 1.900 millones de 2023.

ACS, la base de su riqueza

Gran parte de la fortuna de Pérez proviene de ACS, la constructora que preside desde sus inicios y que ha crecido mediante adquisiciones estratégicas como Dragados. La compañía reportó un beneficio neto de 239 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 25% más que en 2025, y facturó 12.344 millones, lo que refuerza el valor de la participación de Pérez, actualmente del 14,56% del capital de la firma.

El valor bursátil de ACS ronda los 35.600 millones, lo que hace que solo sus acciones valgan 5.200 millones de euros. Además, la compañía aumentará el dividendo en un 20%, hasta 2,4 euros por acción, consolidando la posición financiera del presidente madridista.

Sueldos y compensaciones

A pesar de no cobrar del Real Madrid, Pérez percibe ingresos por su rol en ACS. Solo en 2025, su sueldo alcanzó 9,1 millones de euros, un 15% más que el año anterior. Esto refleja la combinación de visión empresarial y gestión financiera que ha caracterizado su carrera.

Patrimonio inmobiliario y lujo

Florentino Pérez también posee propiedades emblemáticas. Su residencia principal se encuentra en El Viso, Madrid, una mansión de más de 2.600 metros cuadrados con casas conectadas por ascensores privados. Además, cuenta con un chalet de 250 metros cuadrados en Bahía Blanca, Cádiz, y hasta 2017 poseía la famosa Villa Yasmin, una finca de 15.000 metros cuadrados vendida por Corina Schumacher.

En el ámbito del transporte privado, Pérez ha invertido en Floma Aviación, empresa dedicada al alquiler de aeronaves, incluyendo un Falcon 2000 valorado entre 25 y 30 millones de euros. También tuvo yates como el Pitina III, vendido hace años.

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Florentino Pérez y el Real Madrid

A sus 79 años, Florentino se postula de nuevo a la presidencia del Real Madrid, donde su influencia va más allá del fútbol. Su experiencia al frente del club y su capacidad para generar riqueza empresarial consolidan su estatus como uno de los líderes más poderosos de España. Queda pendiente saber si se presentarán otros candidatos, pero lo cierto es que su legado en la Casa Blanca es innegable, tanto en lo deportivo como en lo económico.