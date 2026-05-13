Rafa Jódar continúa su impresionante racha en el Masters 1.000 de Roma, donde ha dejado atrás a rivales de primer nivel como Nuno Borges, Matteo Arnaldi y Learner Tien para alcanzar los cuartos de final. Este miércoles 13 de mayo, se enfrentará al local Luciano Darderi, que también llega en gran estado de forma tras superar a jugadores como Yannick Hanfmann, Alexander Zverev y Tommy Paul.

Cuándo es el Jódar – Darderi

El encuentro se disputará en la Pista Central del Foro Itálico y cerrará la jornada nocturna del torneo. Se estima que el partido comience no antes de las 20:30 horas, tras la victoria de Jódar sobre Learner Tien en la jornada matinal que arrancó a las 12:30h.

Cómo ver el partido en TV y online

El partido Jódar – Darderi podrá seguirse en directo por Movistar+, que posee los derechos exclusivos de retransmisión del cuadro ATP del Masters 1.000 de Roma. La plataforma ofrece cobertura completa, incluyendo comentarios en tiempo real, estadísticas y análisis de todos los partidos del torneo.

Además, los aficionados podrán disfrutar de todos los partidos del Masters 1.000, con la participación de jugadores destacados como Jannik Sinner, Casper Ruud o Daniil Medvedev, ofreciendo un contexto de alto nivel para el duelo entre Jódar y Darderi.

Claves del encuentro

Jódar llega con confianza y hambre de victoria tras imponerse a rivales de primer orden, mientras que Darderi defiende su condición de local con el apoyo del público italiano. El partido promete intensidad, rallies largos y momentos de gran tensión, con ambos jugadores buscando asegurar un puesto en las semifinales del torneo.

Cómo y dónde ver Jódar – Darderi del Masters 1.000 de Roma

El partido de cuartos de final entre Rafa Jódar y Luciano Darderi se disputará este miércoles 13 de mayo, no antes de las 20:30 horas, en la Pista Central del Foro Itálico de Roma.

Los aficionados podrán seguir el encuentro en directo por Movistar+, que cuenta con los derechos exclusivos del Masters 1.000 de Roma. Además, la plataforma ofrece transmisión online, permitiendo ver el partido desde cualquier dispositivo móvil, tablet u ordenador con acceso a Movistar+.

Con esta cobertura, los espectadores podrán disfrutar de comentarios en tiempo real, estadísticas y análisis de todos los partidos del torneo, incluyendo a jugadores destacados como Jannik Sinner, Casper Ruud y Daniil Medvedev, para vivir la emoción del Masters 1.000 al máximo.