MADRID – Lo que comenzó como una confesión picante hace una semana ha terminado convirtiéndose en el momento más viral de la televisión nacional. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, y el presentador Marc Giró, protagonizaron un inesperado «broche de oro» a su entrevista en La Sexta con un beso en la boca que ha incendiado las redes sociales.

De una «noche de amor» al plató

La tensión —o más bien el humor— venía caldeándose desde el programa anterior, cuando Giró no dudó en elegir a Rufián como el político con el que tendría «una noche de amor». La respuesta del político no se hizo esperar y este martes acudió como invitado estrella a ‘Cara al show’ para ajustar cuentas pendientes.

Durante la charla, Rufián no solo mantuvo el tono desenfadado de Giró, sino que subió la apuesta al confesar que él también había tenido sueños eróticos con el presentador: «Es totalmente cierto. Soñé que venías hacia mí con un jersey y nada más… me ibas seduciendo y estabas muy cerca», reveló el político ante la sorpresa del público.

El «Jaque Mate» a la polémica

Tras una entrevista cargada de dobles sentidos y bromas sobre la convivencia, el momento culminante llegó en la despedida. Giró cerró el bloque con un cómplice «vuelve siempre que quieras… ¡espérame en casa!», que dio paso a un abrazo y un beso en los labios entre ambos.

El programa no tardó en reaccionar en sus plataformas digitales con un mensaje directo: “Jaque mate, Vito”. La frase es una clara referencia a los tensos encuentros que Rufián suele protagonizar con el agitador Vito Quiles en los alrededores del Congreso, utilizando este momento de humor televisivo para lanzar un dardo irónico a sus detractores habituales.

Un momento para el recuerdo

Más allá de la anécdota, el encuentro dejó frases que ya forman parte de la hemeroteca del show:

Giró: «¿Consumamos?».

«¿Consumamos?». Rufián: «No tengo experiencia en eso, pero sí que nos sobamos mogollón».

Con este gesto, el portavoz de ERC y el comunicador catalán han demostrado una sintonía que traspasa la pantalla, cerrando uno de los episodios más surrealistas y comentados de la temporada en Atresmedia.