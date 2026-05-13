La Premier League entra en su recta final y el Manchester City tiene ante sí una oportunidad de oro para acercarse al título. Este miércoles 13 de mayo de 2026, los de Pep Guardiola reciben al Crystal Palace en el Etihad Stadium, en un partido correspondiente a la jornada 31 de la Premier League 25-26.

El Manchester City llega motivado, con la posibilidad de sumar tres puntos cruciales que podrían catapultarlos hacia el liderato, aprovechando que el Arsenal continúa con cinco puntos de ventaja y un partido más. Por su parte, el Crystal Palace, con 44 puntos, ya ha asegurado su permanencia en la categoría, pero busca seguir demostrando competitividad y cerrar la temporada con un buen rendimiento, además de preparar su participación en la final de la Conference League contra el Rayo Vallecano el 27 de mayo en Leipzig.

Cuándo es el Manchester City – Crystal Palace

El encuentro se jugará este miércoles 13 de mayo de 2026, a partir de las 21:00 horas, en el Etihad Stadium.

Cómo ver el Manchester City – Crystal Palace por TV y online

Los aficionados podrán seguir el partido en directo por:

DAZN : transmisión en tiempo real con narración profesional.

: transmisión en tiempo real con narración profesional. Movistar Plus+ (sin permanencia)

(sin permanencia) M+ Liga de Campeones (M60 y O115)

(M60 y O115) DAZN 1 (71) y DAZN 1 Bar (148)

(71) y (148) M+ #Vamos Bar 2 (305)

La cobertura incluye estadísticas en tiempo real, comentarios y análisis, permitiendo a los seguidores disfrutar de toda la intensidad de la Premier League desde cualquier dispositivo con acceso a estas plataformas.

Claves del partido

El Manchester City buscará imponer su juego y mantener la presión sobre el Arsenal en la lucha por el título. Por su parte, el Crystal Palace intentará aprovechar cualquier oportunidad para sorprender a los locales y seguir consolidando su buen cierre de temporada. Con ambos equipos con motivaciones diferentes, el duelo promete intensidad, goles y momentos decisivos para los aficionados al fútbol inglés.