El conocido ‘insider’ billbil-kun señala a ‘PGA Tour 2K25’ como el título principal del nivel Essential, mientras Sony confirma la salida de seis juegos del catálogo Extra y Premium.

La expectación ante la renovación mensual de PlayStation Plus se ha visto empañada por las recientes filtraciones que apuntan al catálogo de marzo de 2026. Según ha adelantado el reconocido informador billbil-kun, cuya tasa de acierto en el sector es prácticamente absoluta, el título que encabezará la oferta para los suscriptores del nivel Essential será PGA Tour 2K25. La noticia, a falta de confirmación oficial por parte de Sony, no ha sido recibida con entusiasmo por una comunidad que demandaba propuestas de mayor calado comercial.

Un anuncio oficial inminente bajo la sombra de la crítica

Siguiendo el calendario habitual de la compañía japonesa, el anuncio definitivo de los juegos gratuitos de marzo tendrá lugar este miércoles, 25 de febrero de 2026, a las 17:30 horas (hora peninsular española). A pesar de que la veracidad de la filtración se da casi por sentada debido al historial del colaborador de Dealabs, la posible inclusión del simulador de golf ha generado un intenso debate en foros y redes sociales.

Gran parte de los usuarios de PlayStation 5 y PlayStation 4 han manifestado su descontento, calificando la selección como una «oportunidad perdida» para fortalecer el nivel básico del servicio. Las críticas se centran en la percepción de que el nivel Essential ha perdido fuerza en los últimos meses en favor de las modalidades Extra y Premium, especialmente en un inicio de año donde se esperaban títulos de mayor impacto mediático.

Éxodo de títulos en los niveles Extra y Premium

De forma paralela a las novedades, Sony ha actualizado la sección «Última oportunidad para jugar», confirmando que un total de seis títulos abandonarán el servicio en sus niveles superiores el próximo 17 de marzo de 2026 a las 11:00 horas. A partir de ese momento, los juegos dejarán de estar incluidos en la suscripción y requerirán su compra individual en la PlayStation Store.

La lista de bajas confirmadas para el ecuador de marzo incluye propuestas de diversos géneros:

Mobile Suit Gundam Battle Operation: Code Fairy

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Cris Tales

R-Type Final 3 Evolved

Circus Electrique

Paradise Killer

Desde la industria se advierte que esta lista inicial podría no ser definitiva, ya que Sony acostumbra a ampliar la relación de salidas en los días posteriores al primer aviso. Los suscriptores disponen, por tanto, de menos de tres semanas para completar estos títulos antes de su retirada del catálogo digital.