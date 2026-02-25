El mundo de la Fórmula 1 se ha visto sacudido por las escalofriantes declaraciones de Jack Doohan. El piloto australiano de 23 años, hijo del mítico Mick Doohan, ha roto su silencio en la nueva temporada del documental ‘Drive to Survive’ de Netflix, denunciando una violenta campaña de intimidación que marcó el final de su etapa con el equipo Alpine.

«Me dijeron que me amputarían las extremidades»

Lo que debería haber sido un sueño deportivo se convirtió en una pesadilla de seguridad personal durante el Gran Premio de Miami de 2025. Doohan reveló haber recibido amenazas de una brutalidad sin precedentes a través de correos electrónicos.

La amenaza: «Recibí amenazas diciendo que si seguía en el coche en Miami, me amputarían todas las extremidades», confesó el piloto, quien aún asegura estar recuperándose psicológicamente de aquel trauma.

«Recibí amenazas diciendo que si seguía en el coche en Miami, me amputarían todas las extremidades», confesó el piloto, quien aún asegura estar recuperándose psicológicamente de aquel trauma. Seguridad extrema: La gravedad de las advertencias obligó a que Doohan fuera custodiado por tres hombres armados y contara con escolta policial durante todo el fin de semana de la carrera.

El adiós a Alpine y la llegada de Colapinto

El Gran Premio de Miami no solo fue el punto crítico de estas amenazas, sino que terminó siendo la última carrera de Doohan con la escudería francesa. Tras un inicio de temporada 2025 complicado, marcado por accidentes y la falta de puntos, Alpine decidió sustituirlo por el argentino Franco Colapinto.

En enero de 2026, la relación entre el australiano y el equipo se rompió de forma oficial y definitiva. Aunque Alpine emitió un comunicado agradeciendo su «compromiso y profesionalismo», la realidad detrás de las cámaras era mucho más oscura de lo que sugería la diplomacia de los despachos.

Un equipo al tanto de la situación

Un portavoz de Alpine confirmó a ‘The Athletic’ que el equipo y la organización de la F1 eran plenamente conscientes de las amenazas antes de la cita en Florida. Se coordinaron esfuerzos con el promotor del evento para garantizar la integridad del piloto, pero la presión y el miedo terminaron por pasar factura al rendimiento de un joven que debutó en Abu Dabi 2024 como la gran promesa de la Academia Alpine.