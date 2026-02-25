Cristiano Ronaldo sigue desafiando las leyes de la naturaleza. A sus 41 años recién cumplidos, el delantero del Al-Nassr ha vuelto a sacudir las redes sociales al compartir una imagen de su físico actual, acompañada de una reflexión sobre el verdadero motivo de su vigencia: la recuperación diaria como una ciencia exacta.

Biológicamente 11 años más joven

El dato es impactante: según las mediciones tecnológicas de la empresa Whoop realizadas en 2025, el cuerpo de Cristiano Ronaldo registra una edad biológica de 28,9 años. Esta diferencia de más de una década con su edad real no es producto del azar, sino de un análisis exhaustivo de datos fisiológicos como la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la calidad extrema del sueño.

«La longevidad y el alto rendimiento no son fruto de la casualidad. Se construyen mediante la recuperación práctica diaria. No es un secreto», afirmó el portugués ante sus más de 671 millones de seguidores.

Los pilares de su eterna juventud

Para mantener un registro de apenas 7% de grasa corporal (cifra inferior a la media de la Premier League), CR7 sigue una rutina que combina la disciplina militar con la innovación tecnológica:

Entrenamiento híbrido: Sesiones de pilates, natación regular y cinco visitas semanales al gimnasio.

Sesiones de pilates, natación regular y cinco visitas semanales al gimnasio. Cardio de élite: Cada jornada incluye entre 25 y 30 minutos de trabajo cardiovascular con sprints de alta intensidad.

Cada jornada incluye entre 25 y 30 minutos de trabajo cardiovascular con sprints de alta intensidad. Recuperación premium: El futbolista ha convertido su pasión por el cuidado físico en un negocio con el lanzamiento de AVA (Advanced Recovery for Athletes), una empresa de tecnología de recuperación deportiva con sede en Portugal de la que es socio mayoritario.

Superando los límites

Bajo el lema «Sin límites. Supera tus límites», la nueva apuesta empresarial de Ronaldo busca democratizar el acceso a las herramientas que le permiten seguir compitiendo al máximo nivel. Con una inversión centrada en la innovación y el liderazgo tecnológico, el exjugador del Real Madrid deja claro que su retirada aún no está en el horizonte cercano, apoyado en un cuerpo que, tecnológicamente, todavía se encuentra en su plenitud deportiva.