El presidente del Gobierno acusa al líder de la oposición de practicar «política para ultras», mientras Feijóo exige transparencia inmediata sobre los vuelos del Falcon, los datos de empleo y la gestión de vivienda.

MADRID – La sesión de control al Gobierno de este miércoles, 25 de febrero de 2026, ha derivado en un duro enfrentamiento dialéctico entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El detonante ha sido la reciente decisión del Ejecutivo de desclasificar los documentos relativos al intento de golpe de Estado del 23F, una medida que la oposición considera una maniobra de distracción frente a los problemas actuales de Moncloa.

Feijóo exige «transparencia real»

Alberto Núñez Feijóo ha abierto fuego cuestionando la «limpieza» de la que presume el presidente. Para el líder del PP, la desclasificación de los papeles de 1981 es insuficiente mientras el Gobierno mantenga opacidad sobre asuntos críticos de la legislatura actual.

«Presume de transparencia para todos, menos para usted mismo», espetó Feijóo.

El jefe de la oposición ha instado a Sánchez a desclasificar, en lugar de archivos históricos, documentos actuales como:

El paradero de las 184.000 viviendas prometidas.

prometidas. Los datos reales de los trabajadores fijos-discontinuos .

. Los informes policiales sobre regularización de inmigrantes.

Los registros de los viajes del Falcon a la República Dominicana y de Zapatero a Caracas.

Feijóo concluyó con una advertencia: cuando se produzca un cambio de gobierno, «no habrá que esperar 45 años, sino 45 días» para conocer todos los detalles de la gestión de Sánchez.

Sánchez: «España va como nunca y ustedes mienten como siempre»

Por su parte, Pedro Sánchez ha respondido con ironía, restando validez a las críticas de la bancada popular. El presidente ha cuestionado por qué al PP le incomoda la desclasificación del 23F y ha acusado a Feijóo de repetir una «sarta de mentiras e infamias» ensayadas ante el espejo.

Sánchez ha evitado entrar en el detalle de las peticiones de desclasificación de la oposición y se ha limitado a contraatacar señalando la gestión del PP en la Sanidad de Madrid y la situación judicial del expresidente valenciano Carlos Mazón.

«En lo que ha quedado. En lugar de política para adultos, política para ultras», sentenció el jefe del Ejecutivo.

El presidente cerró su intervención recuperando su lema de los últimos días —«España va como nunca»— y exigió a Feijóo que, en lugar de criticar, inste a la patronal a subir los salarios de los trabajadores.