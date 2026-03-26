El Real Madrid sumó este jueves una victoria de peso en el WiZink Center ante el Anadolu Efes (82-71), en un partido marcado por dos caras radicalmente opuestas del conjunto blanco. Los hombres de Sergio Scariolo sobrevivieron a un primer cuarto nefasto para terminar arrollando al equipo turco gracias a una reacción coral liderada por la vieja guardia y el acierto exterior.

Del apagón inicial al vendaval blanco

El partido no pudo empezar peor para los locales. El Madrid saltó al parqué «dormido», encajando un parcial de salida de 0-12 que obligó a Scariolo a detener el crono apenas cumplidos cinco minutos. El Efes, liderado por un inspirado Loyd y el poderío físico de un viejo conocido, Vincent Poirier, llegó a mandar por 10 puntos al final del primer acto (11-21).

Sin embargo, el segundo cuarto cambió el guion por completo. La entrada de la segunda unidad, con un Garuba imperial que regaló un matazo ante Jones y la irrupción de Llull (dos triples consecutivos), incendió el pabellón. Un parcial de 31-12 en este periodo dio la vuelta al marcador antes del descanso (42-33), dejando a Pablo Laso sin respuestas en su regreso a la que fue su casa.

Campazzo y Deck dictan sentencia

Tras el paso por vestuarios, el Efes intentó agarrarse al partido de la mano de Loyd y la calidad de Osmani, pero el Real Madrid ya había puesto la directa. Facu Campazzo (clave con un triple tras un amago de remontada visitante) y la solidez de Gabriel Deck mantuvieron las distancias por encima de la decena.

En el último cuarto, el Madrid gestionó la ventaja con inteligencia. Un triple de Lyles y la contundencia de Tavares en la pintura terminaron por quebrar la resistencia turca. Mario Hezonja cerró el marcador con una canasta a aro pasado para certificar un triunfo que consolida las aspiraciones blancas en esta Euroliga 2025/26.

Las claves del partido