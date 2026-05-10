Lo que comenzó como una investigación judicial sobre comisiones irregulares en la venta de mascarillas ha derivado en un fenómeno sociológico inesperado. Víctor de Aldama, el empresario señalado inicialmente como el «nexo corruptor» de la trama que salpica al exministro José Luis Ábalos, se ha convertido en una figura omnipresente que trasciende las páginas de tribunales para instalarse en el prime time y las redes sociales.

De los juzgados a las redes sociales

En apenas unas semanas, el perfil público de Aldama ha sufrido una metamorfosis radical. Según el análisis publicado hoy por El País, el empresario ha pasado de evitar los focos a cultivar una presencia digital masiva, alcanzando los 144.000 seguidores tras su breve paso por prisión preventiva (42 días). Su capacidad para mezclar revelaciones judiciales con una estética de «influencer» ha generado lo que expertos denominan un «fenómeno de masas» de corte populista.

El «comodín» de la derecha y el pacto con la Fiscalía

El éxito mediático de Aldama no es casual. Su estrategia de colaboración con la justicia —acusando directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el «escalafón uno» de la jerarquía— le ha granjeado el apoyo de sectores de la derecha y la ultraderecha.

Petición de pena mínima: La Fiscalía Anticorrupción, valorando su confesión, solicita para él la pena más baja de todos los implicados en el juicio de las mascarillas.

La Fiscalía Anticorrupción, valorando su confesión, solicita para él la de todos los implicados en el juicio de las mascarillas. Acusaciones de pacto político: Desde el Gobierno se denuncia un supuesto acuerdo entre el empresario y el Partido Popular para «erosionar al Ejecutivo» a cambio de beneficios procesales y apoyo mediático.

Un personaje reclamado

Aldama ya no solo comparece ante el juez Ismael Moreno; su presencia es reclamada en círculos sociales y foros de debate donde se le recibe, en ocasiones, con una fascinación que ignora su condición de imputado por delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

La noticia subraya la peligrosa desensibilización de la opinión pública ante la corrupción cuando esta se presenta bajo el envoltorio del espectáculo. Mientras la Audiencia Nacional amplía las imputaciones por contratos en Canarias y Baleares, Aldama parece haber ganado ya el juicio de la popularidad en ciertos estratos, convirtiendo su «locuacidad» en una herramienta de supervivencia tanto judicial como mediática.

Dato clave: Mañana lunes se espera que el proceso entre en una fase decisiva, con la mirada puesta en si sus testimonios sin pruebas documentales sólidas serán suficientes para sostener las causas contra la cúpula del Ejecutivo o si, por el contrario, su fenómeno se desinflará ante la rigurosidad de la sentencia final.