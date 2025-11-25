Podemos ha anunciado que se abstendrá en la votación de la senda de déficit prevista para el próximo jueves en el Congreso, una decisión que refleja su intención de presionar al Gobierno para adoptar medidas sociales más contundentes.

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, explicó en rueda de prensa que su partido considera que “el Gobierno tiene que pasar a la ofensiva social, no solo porque es lo que necesita nuestro pueblo, sino que además es la única manera de que este gobierno pueda sobrevivir a medio plazo”.

Belarra enumeró las cuatro condiciones que Podemos plantea para respaldar los presupuestos:

Revertir el gasto militar al 2% del PIB, destinando la diferencia a educación y sanidad pública. Incrementar los esfuerzos del Ejecutivo para frenar el genocidio en Palestina. Limitar los contratos con empresas corruptas desde la administración para cercar la corrupción. Bajar los alquileres por ley, con el objetivo de combatir la crisis de vivienda.

La abstención de Podemos, aunque no bloquea la aprobación de la senda de déficit, supone un aviso político al Gobierno sobre la necesidad de adoptar políticas sociales más ambiciosas y responder a las demandas del partido morado.