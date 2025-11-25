Aunque llenar el depósito con una mezcla de gasolina 95 y 98 octanos puede no provocar daños inmediatos, numerosos expertos señalan que esta práctica no aporta beneficios reales y, a largo plazo, podría afectar al rendimiento y al desgaste del motor.

A la hora de repostar, muchos conductores se preguntan si pueden combinar gasolina de 95 y 98 octanos en el mismo depósito sin peligro para su vehículo. Aunque ambos combustibles cumplen con los estándares de calidad establecidos, su mezcla habitual no está exenta de matices, según los especialistas.

¿Por qué se diferencian la 95 y la 98 octanos?

La principal diferencia radica en el índice de octano, que mide la capacidad de la gasolina para resistir la detonación prematura en el cilindro. Cuanto más alto es el octanaje (como en la 98), mayor es la resistencia del combustible a autoencenderse bajo presión. En la práctica, esto significa que los motores de alto rendimiento, con relaciones de compresión elevadas, pueden necesitar gasolina 98 para funcionar de forma óptima.

Mezclar: ¿qué efectos reales tiene?

En un vehículo diseñado para gasolina de 95 octanos

, usar gasolina 98 o incluso mezclar ambas no aporta mejoras en potencia o eficiencia. El motor está ajustado para el octanaje inferior, por lo que no aprovechará el “extra” que ofrece el combustible más caro. En un coche diseñado para gasolina de 98 octanos, emplear gasolina de 95 octanos o hacer una mezcla con predominio de 95 puede implicar un rendimiento algo menor, mayor consumo e incluso un mayor desgaste del motor con el tiempo.

¿Entonces mezclar es seguro o negligente?

Según las revisiones técnicas:

No es inmediatamente perjudicial

Pero no se recomienda hacerlo de forma habitual

, especialmente cuando el fabricante ha especificado un octanaje concreto, ya que la mezcla puede generar un octanaje intermedio que no ofrece ni la protección del 98 ni el coste ajustado del 95. A largo plazo, esta práctica puede afectar la eficiencia, aumentar el consumo y reducir la vida útil del motor o ciertas piezas internas.

Consejos para el conductor