En medio de una creciente preocupación por la privacidad digital, firmas especializadas han señalado que Gmail podría usar el contenido de los correos de sus usuarios para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Google ha salido al paso declarando que dichos procesos están limitados a funciones internas y que no se emplean para entrenar sus sistemas externos de IA.

En las últimas semanas, varios informes han generado inquietud entre los usuarios de Gmail al sugerir que Google podría estar leyendo los correos electrónicos para alimentar sus sistemas de inteligencia artificial, como Gemini. Esta sospecha ha llevado a muchos usuarios a cuestionar si su correspondencia privada está siendo utilizada sin su consentimiento para el desarrollo de nuevas tecnologías.

En respuesta, Google ha asegurado que no usa los correos de Gmail para entrenar sus modelos de IA generales. Sin embargo, ha confirmado que el procesamiento de correos se realiza para habilitar funciones de «Smart Features» como respuestas automáticas, categorización de mensajes y sugerencias de redacción, características que dependen de análisis automáticos de los correos. Google aclara que este proceso ha existido durante años y que no ha habido cambios recientes en la política que regulan estos servicios.

La confusión parece haber surgido debido a los recientes cambios en la comunicación de Google sobre estas características, que algunos interpretaron como una nueva forma de uso de los datos personales. Es importante destacar que, aunque Gmail realiza un análisis del contenido de los correos para ofrecer servicios como filtrado de spam o organización automática de la bandeja de entrada, esto no equivale a usar esos datos para entrenar modelos de IA más amplios.

¿Qué puedes hacer como usuario?

Revisa los ajustes de tu cuenta de Gmail para personalizar las «Smart Features» y otras funciones automáticas.

Si prefieres mantener un control más estricto sobre tu privacidad, puedes desactivar estas funciones desde la configuración de Gmail.

Aunque algunas funciones no puedan desactivarse completamente, tener conocimiento de cómo se utilizan tus datos te permitirá tomar decisiones más informadas.

¿Qué sigue igual?

Google mantiene su política de no usar correos para entrenar modelos de IA generales. No obstante, la compañía ha ajustado su forma de comunicar los procesos de análisis de datos, lo que ha causado confusión entre los usuarios. La discusión continúa sobre cuánto control real tienen los usuarios sobre sus datos personales.