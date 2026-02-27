El 2026 arranca por todo lo alto: Kanto vuelve a la consola híbrida de Nintendo con compatibilidad total en Pokémon HOME

¡Entrenadores, preparen sus Poké Balls! Este 2026 se cumplen 30 años de historia Pokémon y la celebración acaba de alcanzar un nivel legendario. Nintendo ha confirmado el lanzamiento de las versiones clásicas de Pokémon Edición Rojo Fuego y Pokémon Edición Verde Hoja para Nintendo Switch.

Música para tus oídos

La fiesta comienza en Nintendo Music, donde ya puedes disfrutar de la banda sonora remasterizada de estas entregas. Si eres de los que siente nostalgia al escuchar los temas de combate o el icónico sonido de la ruta, no dudes en realizar una búsqueda por «Pokémon» dentro de la aplicación para desbloquear horas de música inolvidable.

Vuelve a Kanto (y las Islas Siete)

Estos títulos, lanzados originalmente en Game Boy Advance, regresan a Nintendo Switch manteniendo toda su esencia. Podrás explorar la región de Kanto desde cero, coleccionar medallas de gimnasio y, por supuesto, aventurarte en las Islas Archi7, un añadido que expande la experiencia original con nuevos Pokémon y secretos.

Conectividad: Gracias al Club Inalámbrico , podrás intercambiar y combatir con amigos tal como hacíamos antaño, pero con la comodidad de la comunicación inalámbrica moderna.

Gracias al , podrás intercambiar y combatir con amigos tal como hacíamos antaño, pero con la comodidad de la comunicación inalámbrica moderna. Compatibilidad: ¡Gran noticia! Se ha confirmado que ambos títulos son totalmente compatibles con Pokémon HOME, permitiéndote trasladar a tus compañeros de equipo a tus otras aventuras en Switch.

¿Rojo Fuego o Verde Hoja? Elige a tu compañero

Como es tradición, la elección depende de los Pokémon exclusivos que prefieras capturar. Aquí tienes la guía definitiva para ayudarte a decidir:

Versión Pokémon Exclusivos Destacados Rojo Fuego Ekans, Arbok, Oddish, Growlithe, Arcanine, Scyther, Electabuzz, Scizor, Skarmory Verde Hoja Sandshrew, Sandslash, Vulpix, Ninetales, Bellsprout, Slowpoke, Magmar, Pinsir, Starmie

Notas importantes para la compra

Al adquirir los títulos en la eShop, recuerda que existen versiones individuales según el idioma (inglés, francés o español). Asegúrate de seleccionar la versión correcta antes de finalizar tu compra para disfrutar de la aventura en tu lengua preferida.

Este anuncio es solo el comienzo de las celebraciones por el 30º aniversario, que ya han tenido su espacio en la Super Bowl y prometen más sorpresas durante el Pokémon Presents que tendrá lugar hoy. ¡El sueño de ser el mejor Entrenador está más vivo que nunca!