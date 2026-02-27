El exportavoz parlamentario denuncia un proceso de «acallamiento» en la formación mientras el partido afronta dimisiones en bloque en Murcia y la expulsión de Ortega Smith

Vox vive una de las semanas más convulsas de su historia reciente. A la reciente expulsión de Javier Ortega Smith se ha sumado una grave crisis territorial en Murcia, donde toda la dirección provincial ha dimitido en bloque para forzar la salida de su líder regional, José Ángel Antelo. Ante este escenario, Iván Espinosa de los Monteros, quien abandonó Vox en 2023, ha reaparecido para lanzar duras críticas contra la actual deriva de la formación liderada por Santiago Abascal.

Las críticas de Espinosa de los Monteros

En una reciente entrevista en Herrera en COPE, Espinosa de los Monteros —ahora alejado de la política activa y volcado en otros proyectos profesionales— ha arremetido contra la gestión interna del partido:

«Empobrecimiento interno»: El exdirigente ha denunciado un proceso de «estrechamiento» del partido que, a su juicio, limita el debate y acalla la discrepancia.

Falta de gobernabilidad: Ha cuestionado la capacidad de Vox para gobernar bajo la estructura actual, al considerar que se han encerrado en un «grupo minúsculo» de poder.

Distanciamiento de los principios: Ha señalado que Vox ha tomado un «giro estatalista» que le aleja de los objetivos originales con los que nació la formación.

Además, Espinosa fue especialmente crítico en redes sociales tras la expulsión de Ortega Smith, lanzando un mensaje directo a Abascal: «Cuando pasen los años y Santi mire hacia atrás, creo que esta no será la declaración de la que se sienta más orgulloso».

Un partido en tensión

La situación actual de Vox se define por una acumulación de frentes abiertos:

Purga interna: La expulsión de Javier Ortega Smith ha evidenciado la fractura entre la cúpula nacional y figuras históricas del partido. Rebelión territorial: En Murcia, la dirección provincial ha presentado su dimisión en masa tras las discrepancias con José Ángel Antelo, a quien la dirección nacional de Abascal ha decidido mantener como candidato pese a la presión del territorio. Votantes «huérfanos»: Según Espinosa, este clima de tensión está provocando que el electorado de centro-derecha que apoyaba al partido se sienta «huérfano» ante la falta de una propuesta que, a su parecer, ya no resulta «ilusionante».

Por su parte, desde la cúpula de Santiago Abascal se mantiene una postura de férrea disciplina, defendiendo su gestión frente a las voces críticas y subrayando que la prioridad del partido debe ser enfocarse en los problemas de la ciudadanía y no en disputas internas.