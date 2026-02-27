La celebración del 30º aniversario ha traído anuncios clave: desde la confirmación de la décima generación hasta el futuro del competitivo

El Pokémon Presents de este 27 de febrero de 2026 ha sido, tal como se esperaba, una cita histórica. Con motivo del 30º aniversario de la franquicia, The Pokémon Company ha desvelado una hoja de ruta cargada de nostalgia y futuro. Aquí tienes el resumen de los anuncios más destacados:

La Décima Generación: ‘Pokémon Viento’ y ‘Pokémon Olas’

El cierre del evento fue el momento más esperado: el anuncio oficial de la décima generación. Bajo los títulos Pokémon Viento y Pokémon Olas, la saga principal dará un salto técnico significativo. Previsto para 2027, el anuncio ha confirmado ya los nombres y el aspecto de los tres Pokémon iniciales de esta nueva región, prometiendo mecánicas renovadas para la serie.

Nuevo competitivo: ‘Pokémon Champions’

Para los amantes del combate, llega Pokémon Champions este abril de 2026. Será un título gratuito (free-to-play) diseñado para ser la plataforma definitiva de eSports de Pokémon, con juego cruzado entre Nintendo Switch, Switch 2 y dispositivos móviles, y soporte total para transferencias desde Pokémon HOME.

Novedades en el ecosistema Pokémon

Pokémon TCG: Se ha anunciado una expansión conmemorativa mundial para 2026.

Pokémon GO: El evento «Gran Reunión» (7-9 de marzo) traerá de vuelta a casi todos los Pokémon vistos en el juego.

Pokémon Unite: El MOBA se refuerza con la llegada de Articuno, Zapdos y Moltres, además de los iniciales de Johto (Meganium, Typhlosion y Feraligatr) como personajes jugables.

Pokémon Legends Z-A: Se introduce el desafío endgame "M-Dimensión Rush", que incluye el enfrentamiento contra Mega Garchomp Z.

Pokémon Pokopia: Una nueva apuesta por la gestión social y creativa que llegará el 5 de marzo a Nintendo Switch 2.

