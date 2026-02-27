Tras semanas de rumores y filtraciones erróneas, The Pokémon Company ha desvelado oficialmente a los compañeros que protagonizarán nuestra aventura en Nintendo Switch 2

La espera ha terminado. Durante el reciente Pokémon Presents, se han disipado todas las dudas sobre el aspecto de los nuevos compañeros iniciales para Pokémon Viento y Pokémon Olas. A diferencia de las imágenes que circularon recientemente por redes sociales, los diseños oficiales finalmente han sido revelados, confirmando una estética fresca y distintiva para esta décima generación.

Los tres nuevos elegidos

Estos son los protagonistas que nos acompañarán en el inicio de nuestro viaje por la nueva región:

Browt (Tipo Planta): Basado en un pájaro, este inicial promete ser ágil y con un diseño que juega con elementos naturales, alejándose de los cuadrúpedos a los que nos tiene acostumbrados la saga en sus etapas iniciales.

Basado en un pájaro, este inicial promete ser ágil y con un diseño que juega con elementos naturales, alejándose de los cuadrúpedos a los que nos tiene acostumbrados la saga en sus etapas iniciales. Pombon (Tipo Fuego): Este adorable «leoncillo» de tipo Fuego ha captado todas las miradas. Su diseño apunta a una evolución poderosa, encajando perfectamente con el linaje de iniciales de fuego que suelen ganar peso y majestuosidad.

Este adorable «leoncillo» de tipo Fuego ha captado todas las miradas. Su diseño apunta a una evolución poderosa, encajando perfectamente con el linaje de iniciales de fuego que suelen ganar peso y majestuosidad. Gecqua (Tipo Agua): Inspirado en un gecko, este inicial de tipo Agua rompe con los diseños clásicos de la familia, ofreciendo una apariencia dinámica que sugiere una gran versatilidad estratégica para los combates.

Un salto técnico en Nintendo Switch 2

La presentación de Pokémon Viento y Olas no solo ha servido para mostrar a los iniciales, sino para confirmar que esta entrega está diseñada específicamente para aprovechar la potencia de Nintendo Switch 2. Según lo visto en el teaser, la saga principal busca dar un salto técnico que permita entornos más detallados y una mayor fluidez en los combates, algo que los fans llevaban tiempo demandando.

Nota: La información oficial desmiente todas las filtraciones previas (como la tortuga de fuego o el mapache de agua), consolidando la estrategia de The Pokémon Company de mantener en secreto los diseños hasta el evento oficial.

El futuro del competitivo: Pokémon Champions

Además de la revelación de la décima generación, el evento confirmó el lanzamiento de Pokémon Champions. Este título gratuito, que llegará en abril de 2026 tanto a Nintendo Switch como a dispositivos móviles, se perfila como la nueva plataforma estándar para el juego competitivo. Con soporte para cross-play y transferencias desde Pokémon HOME, la compañía busca centralizar toda la escena profesional en esta única entrega.

La región de la 10ª Generación promete ser uno de los hitos del 30º aniversario de Pokémon. ¿Ya tienes un favorito entre Browt, Pombon y Gecqua?