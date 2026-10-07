Las juventudes de la formación conservadora publican comentarios irónicos en redes sociales aprovechando la tromba de agua caída sobre la plaza, desencadenando la réplica de Juventudes Socialistas en plena precampaña del 29-N.

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MADRID — La acampada que permanece instalada en la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre se ha convertido en un nuevo foco de enfrentamiento político y dialectico en vísperas de los comicios generales. Tras las intensas precipitaciones registradas este martes en la capital —que obligaron a los manifestantes a achicar agua de sus instalaciones—, la organización juvenil Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular ha avivado la controversia al publicar mensajes de burla en la red social X dirigidos a los concentrados.

La cuenta oficial de NNGG abrió la polémica con la frase: «Por primera vez en días se duchan», comentario que fue complementado por la delegación madrileña de la formación al publicar: «Si los perroflautas no van a la ducha, la ducha va a los perroflautas. Hasta la Pachamama es de derechas». La difusión de estos textos generó una rápida reacción por parte de Juventudes Socialistas, que replicó de forma contundente: «Lo que deberíais hacer vosotros es lavaros la boca en vez de reíros de la gente que está defendiendo sus derechos y los vuestros».

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Reacciones en el espectro político y vía judicial abierta

El cruce de reproches ha saltado de los marcos juveniles a las cúpulas parlamentarias. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, calificó la actitud de la cantera popular de «lamentable» y encuadró el episodio en la tensión política del arranque de la carrera hacia las urnas, recordando que restan apenas 53 días para las elecciones del 29 de noviembre. Por su parte, sectores de la extrema derecha también se han sumado a las descalificaciones hacia la acampada; entre ellos, el diputado del Grupo Mixto Javier Ortega Smith, quien reaccionó a las imágenes de la tromba de agua comentando en redes sociales que «ahora solo falta el jabón».

Las burlas sobre la permanencia de los manifestantes se producen en paralelo al pulso institucional por la vía legal para levantar la protesta. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se encuentra en estos momentos deliberando sobre el recurso presentado por la Comunidad de Madrid para lograr el desalojo de la Puerta del Sol, después de que el órgano judicial rechazara este pasado lunes las medidas cautelarísimas de urgencia solicitadas por el Ejecutivo autonómico.