Alter Enersun suministrará energía renovable a Onuba, primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde impulsado por Moeve, a través de un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo.

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‹ › Foto 1 de 4 Alter Enersun invertirá 250 millones en energía renovable en Huelva

La compañía ha movilizado una inversión superior a 250 millones de euros que permitirá contribuir con aproximadamente 500 GWh anuales de electricidad renovable al proyecto de hidrógeno verde liderado por Moeve, integrando las plantas La Luz y Puerto Sostenible, localizadas en Huelva.

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José Luis Morlanes, CEO de Alter Enersun, destacó que "la transición energética necesita un gas propio para completar la transformación", refiriéndose al hidrógeno renovable como clave para la autonomía energética del país.

Por su parte, Miguel Ángel Devesa, director de Hidrógeno de Moeve, subrayó la importancia del acceso a energía renovable competitiva para el desarrollo de Onuba, contribuyendo a un ecosistema energético robusto en Andalucía.

La planta de hidrógeno renovable de Onuba comenzará con 300 MW de capacidad de electrólisis y representa una inversión conjunta superior a 1.000 millones de euros, con capacidad de producción de 45.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable.