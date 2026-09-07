El pelotón disfruta de la segunda jornada de descanso tras el final de la segunda semana en Córdoba antes de afrontar la fase decisiva de la ronda española

La 81ª edición de la Vuelta a España vive este lunes 7 de septiembre su segunda y última jornada de descanso programada en el calendario oficial. Tras la llegada del gran grupo a Córdoba, que sirvió para certificar el cierre de la segunda semana de competición, los corredores se toman un paréntesis en la carrera para recuperar fuerzas antes de encarar el tramo final de la prueba. Tras haber completado ya 15 etapas de un recorrido que en este 2026 arrancó en Mónaco y atravesó terrenos de Francia y Andorra, la ronda hispana hace un alto en el camino previo a la resolución de la clasificación general y de las distintas maillots en juego.

Lee tambien: LaLiga: jornada 4 del 6 de septiembre de 2026, resultados y goles

La pausa del pelotón responde a la propia estructura de la ronda española que, al igual que en sus ediciones precedentes, distribuye sus 21 etapas intercalando días de recuperación para aminorar el desgaste físico de los participantes. Tras un primer día de descanso celebrado el pasado lunes 31 de agosto al término de las nueve jornadas iniciales, esta segunda jornada de parón deja todo preparado para que la contienda ciclista se reanude este martes.

Las batallas abiertas de la clasificación general y las maillots secundarias

La interrupción de la actividad coincide con un momento culminante en la lucha por el maillot rojo. El español Enric Mas afronta la fase decisiva de la carrera en una posición favorable para pelear por la victoria final, aunque obligado a defenderse de las acometidas de sus principales rivales en la montaña: el esloveno Primoz Roglic, el austriaco Felix Gall y el ecuatoriano Richard Carapaz.

Lee tambien: Primera División RFEF, Group 2: jornada 2 del domingo 6 de septiembre de 2026

Respecto a las clasificaciones secundarias, dos de los maillots de la prueba se encuentran encauzados pero pendientes de confirmación matemática. El belga Wout Van Aert figura como líder destacado en la clasificación de los puntos, mientras que el colombiano Santiago Buitrago ostenta una renta favorable al frente de la montaña. Por el contrario, la pugna por el maillot de mejor joven se mantiene abierta, con el británico Oscar Onley en la posición de defender su ventaja ante la progresión reciente del esloveno Jakob Omrzel.

Recorrido y horario de la etapa 16: salida en Cortegana y llegada a Palos de la Frontera

La competición volverá a ponerse en marcha este martes 8 de septiembre con la disputa de la decimosexta etapa. El pistoletazo de salida de la jornada está programado para las 13:05 horas en la localidad de Cortegana, en un trazado que concluirá en Palos de la Frontera.

Esta 16ª etapa contará con un recorrido total de 181,1 kilómetros caracterizado por un perfil sinuoso. La prueba no incluye ningún puerto puntuable categorizado ni zonas de bonificación a lo largo del trayecto, lo que perfila el día como una de las últimas oportunidades para el lucimiento de los velocistas y para el protagonismo de escuadras como el Team Visma en la resolución del parcial.