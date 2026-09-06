Primera División RFEF – Group 1 | Jornada 2 (domingo, 6 de septiembre de 2026)

Cuatro de los cinco encuentros se decidieron por la mínima en la segunda jornada de la Primera División RFEF – Group 1, celebrada el domingo 6 de septiembre de 2026, según los resultados oficiales de la RFEF.

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Marcadores de la jornada

Deportivo La Coruña II 1 – 1 Cacereño

1 – 1 Cultural Leonesa 1 – 0 Mérida AD

1 – 0 Athletic Club II 2 – 1 Real Avilés

2 – 1 Extremadura 1924 1 – 0 Racing Ferrol

1 – 0 Zamora 1 – 2 UD Logroñés

Resumen de los duelos más destacados

El partido que abrió la jornada, Deportivo La Coruña II – Cacereño, finalizó con empate 1-1.

Cultural Leonesa se impuso 1-0 a Mérida AD; Athletic Club II ganó 2-1 a Real Avilés; Extremadura 1924 venció 1-0 a Racing Ferrol; y UD Logroñés logró un 2-1 frente a Zamora. En conjunto, la jornada quedó marcada por marcadores cortos y decisiones por un solo gol.

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