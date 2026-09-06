Primera División RFEF – Group 1 | Jornada 2 (domingo, 6 de septiembre de 2026)
Cuatro de los cinco encuentros se decidieron por la mínima en la segunda jornada de la Primera División RFEF – Group 1, celebrada el domingo 6 de septiembre de 2026, según los resultados oficiales de la RFEF.
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Marcadores de la jornada
- Deportivo La Coruña II 1 – 1 Cacereño
- Cultural Leonesa 1 – 0 Mérida AD
- Athletic Club II 2 – 1 Real Avilés
- Extremadura 1924 1 – 0 Racing Ferrol
- Zamora 1 – 2 UD Logroñés
Resumen de los duelos más destacados
El partido que abrió la jornada, Deportivo La Coruña II – Cacereño, finalizó con empate 1-1.
Cultural Leonesa se impuso 1-0 a Mérida AD; Athletic Club II ganó 2-1 a Real Avilés; Extremadura 1924 venció 1-0 a Racing Ferrol; y UD Logroñés logró un 2-1 frente a Zamora. En conjunto, la jornada quedó marcada por marcadores cortos y decisiones por un solo gol.
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